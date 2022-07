Flamengo tem ‘prévia da Libertadores’ sem ‘força máxima’ contra o Corinthians pelo Brasileirão Com 21 pontos, cariocas tentam manter o embalo também no Brasileirão e encostar no pelotão de frente. Arrascaeta e Matheuzinho são os desfalques para duelo com o Timão

Com a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo reconquistou o caminho das vitórias e na goleada sobre o Tolima fez a sua melhor apresentação na temporada. A equipe carioca tenta manter o embalo também no Brasileirão para encostar no pelotão de frente. Para isso, terá pela frente uma prévia das quartas da Libertadores contra o Corinthians.

É preciso ponderar que no duelo deste domingo ambas as equipes ainda não terão ‘a força máxima’ em campo. Do lado rubro-negro, Arrascaeta está fora da partida em virtude de uma lombalgia, enquanto Matheuzinho ficou no Rio para tratar de uma amigdalite. Além deles, Willian Arão também não está na lista de relacionados e deve assinar com o Fenerbahçe.



No lado dos paulistas, o número de desfalques é ainda maior. Wilian ainda utiliza tipoio no ombro em virtude de uma subluxação, Fagner teve uma lesão na posterior da coxa direita e Maycon no adutor também da coxa direita. Além deles, Paulinho rompeu o ligamento do joelho esquerdo, enquanto Renato Augusto apresenta desconforto na panturrilha, Mantuan teve dores na coxa esquerda e Júnio Moraes em entorse no tornozelo esquerdo.

O Clássico das Multidões entre as duas maiores torcidas do país pelas quartas de finais da Libertadores está marcado para os dias 2 e 9 de agosto, respectivamente. Até lá, reforços como Everton Cebolinha e Vidal do lado dos cariocas, e Yuri Alberto, pelo paulistas, poderão dar o ar da graça.

A prévia será importante para sentir o clima da Neo Química Arena, assim como tentar se aproximar do adversário na tabela. Com 21 pontos, os cariocas ocupam a oitava colocação, enquanto os corintianos estão em quarto, com 26. O líder Palmeiras soma 29 pontos em quinze rodadas.



Para o duelo, Dorival tende a rodar mais o elenco e fazer alterações para descansar jogadores importantes. Na defesa, Fabrício Bruno está recuperado após operar o pé esquerdo e pode ter a chance de iniciar a partida. O jovem Victor Hugo teve boa atuação contra o Santos e também pode iniciar entre os titulares.

Com a proximidade do fim do primeiro turno, cabe ao Flamengo triunfar, mesmo longe de seus domínios. A tarefa é diminuir a diferença de oito pontos para o líder Palmeiras para entrar no returno na briga pelo título. Antes de torcer contra o adversário, o foco é embalar e corresponder em campo.

A goleada contra o Tolima deu moral ao grupo, mas também apontou para soluções táticas e técnicas. Um dos grandes dilemas da época de Paulo Sousa parece ter sido resolvido. Pedro e Gabigol não só atuaram juntos, como tiveram sintonia naquela que foi a melhor atuação da temporada.

Em meio à disputa do Brasileirão, o Flamengo também convive com a expectativa do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Dessa forma, o Maracanã promete estar lotado na quarta, e o rubro-negro precisa vencer pro dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um gol a decisão da vaga será nos pênaltis.

