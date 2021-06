Flamengo tem o pedido de paralisação do Brasileiro negado pelo Tribunal Pleno do STJD

O Flamengo não obteve êxito no Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quinta-feira, o pedido feito pelo Flamengo de paralisação do Campeonato Brasileiro, por conta de desfalques na Data Fifa, mais precisamente pela convocação de quatro jogadores para a Copa América, foi negado por unanimidade (9 votos a 0).

Os atletas convocados são Everton Ribeiro e Gabigol, pela Seleção Brasileira, Isla, pela chilena, e Arrascaeta, que defende a uruguaia. O Flamengo, representado pelo advogado Michel Asseff Filho, esperava que o Brasileiro fosse paralisado durante a realização do torneio continental, cuja sede é o Brasil, porém o artigo 10 do Regulamento Geral das Competições da CBF pesou contra e foi determinante para o indeferimento.

Parte do artigo diz o seguinte:

– A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições.

+ Veja a tabela completa do Brasileirão



Cabe lembrar que, na última sexta-feira, o Flamengo teve a liminar indeferida pelo presidente do STJD, Otávio Noronha – que deixou a decisão para o Pleno, em julgamento transmitido por vídeo conferência nesta quinta e que teve o Doutor José Perdiz de Jesus como auditor relator.

Perdiz destacou o impacto na pandemia de Covid-19 no futebol, reconheceu que o Fla também sofreu prejuízos, mas ressaltou o argumento da CBF acerca da anuência anterior dos clubes sobre o calendário.

E MAIS:

Veja também