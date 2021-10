Flamengo tem jogador suspenso para jogo essencial contra o Atlético-MG Rubro-Negro perdeu para o Fluminense neste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão, e Diego Ribas levou o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo

Derrotado para o Fluminense por 3 a 1, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve uma atuação coletiva para esquecer no Maracanã. E, de quebra, o único jogador em campo que estava pendurado levou o terceiro cartão amarelo: Diego Ribas.

Ou seja, o camisa 10, titular neste sábado, não poderá entrar em campo no duelo essencial diante do Atlético-MG, a ser realizado na próxima rodada do Brasileiro, sábado que vem (30), no Maracanã.

Com a derrota desta noite, o Flamengo estacionou nos 46 pontos, foi ultrapassado pelo Fortaleza (48) e não conseguiu encurtar a distância para o Atlético, líder, com 56 pontos na competição e que entra em campo neste domingo para enfrentar o Cuiabá, no Mineirão.

Cabe lembrar que Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Arrascaeta e David Luiz, que estão em recuperação de suas respectivas lesões, ainda são dúvidas para o embate diante do Galo.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

E o Flamengo, agora, vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã – na ida, os times empataram em 2 a 2.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais