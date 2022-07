Flamengo tem desfalques para enfrentar o Athletico no jogo da volta das quartas da Copa do Brasil Thiago Maia recebeu o terceiro cartão amarelo, e David Luiz foi expulso no final do jogo no Maracanã







O Flamengo já conta com dois desfalques para enfrentar o Athletico-PR no dia 17 de agosto, pelo partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque David Luiz e Thiago Maia estão suspensos e cumprirão suspensão automática no jogo da Arena da Baixada.

Thiago Maia recebeu o terceiro cartão amarelo. David Luiz cometeu uma falta no final do segundo tempo. Na sequência do lance, o zagueiro ofendeu o árbitro Luiz Flávio de Oliveira e foi expulso. Cabe destacar, que o Rubro-Negro não conta com os novos reforços até o final da competição, em razão do prazo para inscrições ter encerrado.

Antes de se encararem pelo no segundo confronto da Copa do Brasil, Flamengo e Athletico-PR voltam a se encontrar ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, pela 22ª rodada. Mas antes, neste sábado o time da Gávea enfrenta o Atlético-GO, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS: