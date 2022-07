Flamengo tem desfalque inesperado para jogo contra o Corinthians Equipes se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo informou na tarde deste domingo que Hugo não será relacionado para o jogo contra o Corinthians. O goleiro amanheceu com dores no corpo e será mais um desfalque do elenco rubro-negro para a partida.

– O atleta Hugo amanheceu indisposto, com dores no corpo e foi cortado da relação para o jogo contra o Corinthians – publicou o perfil oficial do clube nas redes sociais.

Além do goleiro, Matheuzinho (amigdalite) e Arrascaeta (lombalgia) também serão desfalques para a partida. Willian Arão, vendido para o Fenerbahçe, não atua mais pelo clube e sequer viajou para São Paulo. Apesar das ausências, o Flamengo vai com tudo em busca da quinta vitória consecutiva na temporada.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

