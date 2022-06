Flamengo supera o Cuiabá, volta a vencer no Brasileirão e ‘pega o elevador’ na tabela Com gols de Ayrton Lucas e Gabigol, Rubro-Negro quebrou a sequência de três derrotas consecutivas e venceu a primeira partida com Dorival Júnior

Não foi uma atuação brilhante, mas o Flamengo se impôs diante do Cuiabá, no Maracanã, e voltou a vencer no Brasileirão após três derrotas seguidas. Com gols de Ayrton de Lucas e Gabigol, o 2 a 0 afastou o time de Dorival Jr do Z4, dando ao técnico um pouco mais de tranquilidade para trabalhar visando as “finais” que virão por aí.





+ Confira a tabela e a classificação completa da Série A do Brasileirão!

Com o resultado, o Flamengo foi aos 15 pontos, subindo para a primeira metade da tabela. Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG duas vezes: pelo Brasileirão, no domingo, e pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta. Já o Cuiabá segue no Z4, com 12 pontos, e recebe o Ceará, no próximo sábado, na Arena Pantanal.

E MAIS:

SEM QUERER TAMBÉM É GOL!

A proximidade do Z4 de ambos times deixaram o ambiente tenso ainda antes da bola rolar, mas o gol de Ayrton Lucas logo cedo, aos seis minutos, aliviou parte da tensão rubro-negra. É verdade que o lateral fez jogada individual e chegou à linha de buscando cruzar, mas a bola foi direto para o gol de Walter. E sem querer também é gol!

PRIMEIRO ABERTO E COM ALERTAS PARA O FLA!

A vantagem deixou o Flamengo mais leve e, atuando mais ao seu gosto sob o comando de Dorival Jr, com Arrascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita, e Bruno Henrique e Gabi no comando do ataque, o time teve bom volume ofensivo. O melhor lance foi aos 19, com o camisa 9 cruzando para o uruguaio, de cabeça, acertar a trave.

Por outro lado, a quantidade de ataques desperdiçados – seja por um drible errado ou por uma escolha de passe equivocada – foi muito grande. Além disso, o Cuiabá, em transição rápida, conseguiu chegar com perigo à área do Fla. Foram cinco chutes dos visitantes contra sete do Rubro-Negro, mas os goleiros não fizeram grandes defesas.

Dorival Jr não fez mudanças no intervalo, mas foi obrigado a sacar David Luiz e Bruno Henrique na etapa inicial por problemas médicos. Já Antônio Oliveira optou por Jonathan Cafu no lugar de André Felipe.

CONTROLE E VITÓRIA RUBRO-NEGRA!

​

Diante do controle que o Flamengo teve até os 15 minutos, o técnico do Cuiabá voltou a mexer, apostando em Valdívia. O time de Dorival Jr, contudo, seguiu atuando de maneira tranquila, sem ser ameaçado, e com boa aproximação dos meias para manter o controle da bola.

As chances de gol, contudo, só começaram a aparecer a partir dos 23 minutos..Everton Ribeiro teve duas boas chances, mas finalizou para defesa de Walter e, depois, no travessão. Vitinho, Gabi e Arrascaeta tiveram chances, mas os erros na hora da decisão irritaram a torcida.

Com o Cuiabá sem conseguir avançar para o seu campo de ataque, o segundo gol do Flamengo parecia questão de tempo – e foi. De tanto insistir, Gabi acabou chegando ao seu gol. O passe de Vitinho foi na medida para o camisa 9, que garantiu a vitória e a festa no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 CUIABÁ

Estádio: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15 de junho de 2022, às 20h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Árbitro de video: Rafael Traci (SC)

Público e renda: 40.916 pagantes / 43.930 presentes / R$ 1.431.946,00

Cartão amarelo: Vitinho (FLA); André Felipe, Camilo, Antônio Oliveira (CUI)

Cartão vermelho: Não houve.

Gols: Ayrton Lucas (1-0, 6’/1ºT) e Gabigol (2-0, 33’/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Diego Alves; Matheuzinho, Pablo David Luiz (Léo Pereira, 14’/1ºT) e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Diego, 38’/2ºT) e Arrascaeta (Willian Arão, 38’/2ºT; Bruno Henrique (Vitinho, 24’/1ºT) e Gabi (Pedro, 38’/2ºT)

CUIABÁ (Técnico: Antônio Oliveira)

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Felipe Marques (Marcão Silva, 31’/2ºT), Rafael Gava (Osorio, 28’/2ºT) e Rodriguinho (Valdívia, 14’/2ºT; André Luís (Jenison, 28’/2ºT) e André Felipe (Jonathan Cafu, Intervalo)