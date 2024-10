Flamengo supera o Bahia, mantém a freguesia e continua vivo na caça aos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 21:34 Para compartilhar:

O Flamengo aproveitou a ampla vantagem que tem nos confrontos sobre o Bahia e venceu por 2 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o tabu, o time carioca segue em quarto lugar e consolidando um novo perfil sob o comando do técnico Felipe Luís, com duas vitórias nesta semana. Os gols da vitória foram marcados por Ayrton Lucas e Alcaraz.

Com 51 pontos, o Flamengo ainda espera encostar nos primeiros colocados. O Fortaleza tem 55, o Palmeiras 57 e o Botafogo lidera com 60 pontos. O Bahia continua com 45, fora do G-6, com um jogo a menos. O clube carioca mantém o foco nas semifinais da Copa do Brasil, onde largou na frente ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 em cima do Corinthians. A volta vai acontecer dia 20, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Flamengo fez o suficiente para bater o “freguês”. A última vitória do Bahia ocorreu em 2019, quando venceu por 3 a 0, no Brasileirão, conquistado pelo próprio clube rubro-negro. Agora são 11 vitórias e nenhum empate dos cariocas. Somente neste ano foram duas vitórias na Copa do Brasil, ambas por 1 a 0, e duas pelo Brasileirão, porque no primeiro turno o rubro-negro venceu por 2 a 1, no Rio.

Dentro da filosofia do “novato” Felipe Luís, o Flamengo foi intenso e usou a velocidade para chegar ao ataque desde os primeiros momentos. Ao contrário do seu antecessor, o polêmico Tite, ele manteve a formação titular. Ayrton Lucas entrou no lugar de Alex Sandro, machucado. Esta foi a única mudança de Filipe Luís, que deu sorte, porque o primeiro gol foi anotado pelo lateral.

O gol saiu aos 34 minutos, começando de um passe de Arrascaeta para Wesley, do lado direito. O lateral cruzou para trás e pegou Bruno Henrique de frente. O atacante bateu em cima do goleiro Marcos Felipe, que salvou o gol com as pernas. O rebote, porém, ficou com Ayrton Lucas, que só deu um leve toque na bola para as redes e saiu para abraçar Gabigol, que antes tinha tido duas boas chances para marcar.

O Bahia sentiu muito a falta do meia Everton Ribeiro, que é o seu jogador mais criativo. Só teve uma chance para marcar, após escanteio e cabeçada de Everaldo. Wesley ainda salvou quase em cima da linha, mas o rebote caiu nos pés de Thaciano, que bateu por cima do travessão, logo aos 15 minutos.

Quando o primeiro tempo acabou, a torcida sentiu o fraco desempenho do Bahia e vaiou muito. No início do segundo tempo, quando o técnico Rogério Ceni preparava duas substituições, a torcida voltou a se manifestar, chamando o técnico de “burro”.

O Flamengo controlou bem as ações em campo, na espera de aproveitar algum contra-ataque para ampliar o placar. O meia De La Cruz, bem apagado, foi trocado por Alcaraz.

Aos 26 minutos, o banco de reservas do Flamengo levou um susto quando Wesley deu um pique pelo lado direito e caiu no chão sentindo uma lesão na perna. Em seguida ele foi substituído por Varela, bem como entraram Plata e Michael, respectivamente, nas vagas de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henrique.

O Flamengo soube se posicionar na defesa para se defender e quase marcou o segundo gol aos 47 minutos. Erick Pulgar recuperou a bola de Luciano Juba e deixou-a com Alcaraz. O argentino ajeitou e chutou forte com a perna esquerda, com a bola batendo no travessão e saindo.

Nos acréscimos, Gerson fez um belo lançamento para Michael, que na disputa de bola recebeu um soco de Santiago Arias, dentro da área. O árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein anotou pênalti e depois foi alertado pelo VAR para expulsar Arias. O capitão Gerson, outra vez o melhor em campo, pegou a bola e a entregou para Alcaraz. O argentino cobrou o pênalti com força no lado direito do goleiro, fazendo 2 a 0, aos 56 minutos.

Ao final, no meio dos abraços dos flamenguistas visivelmente cansados, os baianos desceram para os vestiários debaixo de uma sonora vaia. Rogério Ceni completou 15 jogos sem nunca ter vencido o Flamengo como técnico.

O Flamengo agora ganha uns dias para se recuperar fisicamente aproveitando a Data Fifa com os dois jogos da seleção brasileira. Só volta a campo no dia 17 para fazer o clássico contra o Fluminense pela 30ª rodada do Brasileiro. No dia 20 vai decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. O Bahia volta a campo no dia 18 diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 2 FLAMENGO

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Iago), Carlos de Pena (Rafael Ratão) e Cauly; Thaciano (Luciano Rodriguez) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO – Rossi; Wesley (Varela), Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Allan); Gabigol (Plata) e Bruno Henrique (Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOLS – Ayrton Lucas, aos 34 minutos do primeiro tempo; Alcaraz, aos 56 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Kanu, Caio Alexandre e Everaldo (Bahia). Arrascaeta, Allan, Bruno Henrique e Léo Pereira (Flamengo).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 1.937.521,00.

PÚBLICO – 43.433 presentes.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).