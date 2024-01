Flamengo supera algoz do bicampeão Palmeiras nos pênaltis e vai à semifinal da Copinha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 22:35 Para compartilhar:

O Flamengo levou susto, mas conseguiu espantar a zebra na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 no tempo normal, no José Liberatti, em Osasco, e garantiu a classificação para as semifinais nos pênaltis, vencendo o estreante Aster Itaquá, algoz do bicampeão Palmeiras, por 4 a 3. O herói da vaga foi o goleiro Lucas Furtado, que defendeu duas cobranças.

Estreante na Copinha, o Aster repetiu a estratégia da partida contra o Palmeiras e foi mais efetivo quando esteve no ataque. Logo com 20 minutos, Gabriel bateu cruzado e abriu o placar para o time de Itaquaquecetuba. Mesmo após sofrer o gol, demorou para o Flamengo se encontrar em campo. O time carioca apostou no jogo aéreo, mas pouco deu trabalho para o goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o jogo por cima surtiu efeito rápido. Após cobrança de escanteio, o artilheiro Welinton deixou tudo igual de cabeça, aos três minutos. O empate deixou o jogo lá e cá, com as duas equipes procurando o gol da classificação. Apesar do bom volume ofensivo, a decisão se encaminhou para as penalidades.

Nas cobranças, Lucas Penteado já iniciou defendendo a batida de Dieguinho e Yago colocou o Flamengo em vantagem. Julio Cesar, Patrick e Emanuel marcaram para o Aster, enquanto João Vitor, Jean Carlos e Felipe Teresa mantiveram o 100% do time carioca. Na quinta e última cobrança, Lucas Penteado pegou a batida de Gabriel e garantiu o Flamengo nas semifinais por 4 a 3.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias