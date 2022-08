Flamengo se torna o terceiro clube brasileiro com mais gols na história da Libertadores

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 0:56 Compartilhe

O Flamengo conseguiu uma boa vantagem sobre o Corinthians nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, nesta terça-feira, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol, e pode até perder por um tento de diferença no Maracanã para avançar de fase na competição.

Com os dois gols marcados, os cariocas chegaram a 308 no histórico geral da disputa, se tornando a 12ª equipe com mais bolas na rede em todos os tempos, superando Cruzeiro e São Paulo – ambos têm 307. Com isso, virou também o terceiro clube brasileiro com mais gols na história da principal competição sul-americana. Agora, apenas Palmeiras, com 425, e Grêmio, com 318, marcaram mais vezes.

Entre os times de todos os países da América do Sul, quem lidera a lista é o River Plate. Os argentinos, que já foram eliminados nesta edição, somam 634 gols em 381 partidas. O Nacional, do Uruguai, que também já saiu, vem em segundo, com 566 em 407 jogos.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º – Palmeiras – 425 gols

2º – Grêmio – 318 gols

3º – Flamengo – 308 gols

4º – Cruzeiro – 307 gols

São Paulo – 307 gols

6º – Santos – 287 gols

7º – Corinthians – 216 gols

8º – Internacional – 202 gols

9º – Atlético-MG – 169 gols

10º – Athletico-PR – 100 gols

