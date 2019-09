Flamengo se prepara para encarar Grêmio na Libertadores

O elenco do Flamengo viaja nesta segunda (30) para um resort em Viamão, município da região metropolitana de Porto Alegre, onde vai ficar se preparar para o jogo da próxima quarta contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa Libertadores.

A viagem acontece após o empate em 0 a 0, no último sábado, do atual líder do Campeonato Brasileiro com o São Paulo em jogo disputado no Maracanã.

Este planejamento de preparação para enfrentar o Grêmio é o mesmo realizado nas quartas-de-final da Copa do Brasil de 2018, contra o próprio Grêmio, e nas quartas-de-final da Libertadores da atual temporada, quando o Flamengo superou o Internacional.

Além de se distanciar da euforia do torcedor, o local conta com estrutura de Centro de Treinamento de Copa do Mundo, pois em 2014 abrigou a seleção do Equador.

Em relação ao time titular, o técnico Jorge Jesus vai poder contar com força máxima. Diferente do que fez contra o tricolor paulista, quando poupou três titulares (Rafinha, Filipe Luís e Gérson), o técnico português usará o que tem de melhor.

Semifinal após 35 anos

O time carioca volta a disputar uma semifinal de Libertadores após 35 anos. Faz 11 anos que um clube do Rio de Janeiro não alcança esta fase da competição. O último foi o Fluminense, em 2008. Naquela oportunidade o tricolor carioca foi vice-campeão diante da LDU (Equador).

Até chegar nesta fase, o Flamengo ficou na primeira posição do grupo D, que tinha LDU, Peñarol (Uruguai) e San José (Bolívia). Nas oitavas-de-final eliminou o Emelec (Equador) nos pênaltis. Nas quartas-de-final superou o Internacional.

Assim, são 10 jogos disputados pela atual edição da competição internacional, ao todo foram 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 8 sofridos. O clube carioca é o responsável pela maior goleada da edição 2019 da Libertadores, venceu o San José por 6 a 1 no estádio do Maracanã no dia 11 de abril.

Caso o Flamengo chegue à final vai garantir ao menos US$ 6 milhões (cerca de R$ 24 milhões). Esta quantia será destinada ao vice-campeão. O clube que levantar a taça vai embolsar US$ 12 milhões (cerca de R$ 48 milhões). Além disso, cada equipe finalista vai levar 25% da arrecadação das vendas de ingressos da decisão.