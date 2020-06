Flamengo revela resultados negativos em testes semanais para covid-19

O Flamengo comunicou nesta segunda-feira que realizou nova bateria de testes para coronavírus e não detectou qualquer caso entre os seus jogadores e membros da comissão técnica. O clube tem realizado exames semanais, como parte do protocolo para a retomada segura dos treinos no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (08.06), no CT”, publicou o Flamengo em seu perfil no Twitter.

Esta foi a quarta bateria de exames do Flamengo, sendo que nas três últimas todos os resultados foram negativos. Na primeira, o clube teve 38 casos de coronavírus, sendo três com jogadores.

Os jogadores folgaram no sábado e no domingo, tendo retomado a rotina de atividades no CT nesta segunda. O time voltou a treinar em 18 de maio, antes mesmo de ter o aval das autoridades públicas. E tem sido um dos mais favoráveis à retomada das competições, tendo realizado, inclusive, articulações políticas para tal.

“O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol”, acrescentou o comunicado do Flamengo.

Apesar disso, não há qualquer definição sobre quando poderão ser retomadas as competições. A volta da realização das atividades esportivas de alto rendimento sem público no Rio, o que incluiria a disputa do Campeonato Carioca, foi suspensa nesta segunda-feira por decisão judicial.

