Flamengo receberá R$ 1 milhão caso Inter escale Rodinei em duelo decisivo do Brasileirão; entenda Cláusula no contrato de empréstimo obriga Colorado a pagar multa se escalar lateral-direito contra o Rubro-Negro na 37ª rodada da competição

Concorrente direto do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão, o Inter tem um dilema para tratar na próxima semana. Em função de uma cláusula no contrato de empréstimo de Rodinei, o clube gaúcho terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão ao Flamengo caso queira escalá-lo o lateral-direito no confronto decisivo entre as equipes, pela 37ª rodada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site “ge”.

Rodinei está emprestado pelo Flamengo ao Inter até maio de 2021, quando terminará os campeonatos estaduais. No primeiro turno do Brasileirão, ainda com Coudet no comando, o lateral-direito não disputou o empate em 2 a 2, no Beira-Rio. No entanto, com a chegada de Abel Braga, o atleta ganhou espaço e é o titular da posição.

Com foco na partida contra o Vasco, pela 36ª rodada, a diretoria do Inter não se manifestou sobre o caso. Durante a próxima semana, o clube gaúcho irá analisar a situação para decidir se pagará a multa.

A três rodadas do fim do Brasileirão, o Flamengo é o atual vice-líder, com um ponto a menos que o Internacional. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no Maracanã, e o Colorado encara o Vasco, em São Januário. No fim de semana seguinte, será a vez dos líderes duelarem em jogo decisivo no Maracanã.

