Flamengo recebe visita de Jair Bolsonaro no treino em Brasília Rubro-Negro está na capital federal para treinos até este sábado, quando embarcará para Curitiba visando o jogo contra o Athletico-PR, pela 32ª rodada do Brasileirão

Após derrotar o Palmeiras na última quinta-feira, por 2 a 0 e pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresentou no CT do Brasiliense para treinar às 16h de hoje. E o clube recebeu a visita de Jair Bolsonaro, presidente da República, no local.

Cabe lembrar que o Flamengo, através de Rodolfo Landim, mandatário do clube, esteve reunido com Jair Bolsonaro a fim de acelerar a viabilização da volta aos treinos e jogos, quando o calendário estava congelado por conta da pandemia de Covid-19, em maio do ano passado.

E não é novidade Bolsonaro aparecer publicamente ligado ao Flamengo. Antes das duas mais recentes, a anterior havia sido em fevereiro de 2020, no Palácio da Alvorada, quando o presidente do país recebeu a diretoria do Rubro-Negro, além do então técnico Jorge Jesus, para debater a respeito de mudanças legislativas para o futebol brasileiro – cujo tema principal foi clube-empresa.

O Flamengo permanece em Brasília até a tarde deste sábado, quando, depois do último treino visando o jogo contra o Athletico-PR, embarca para Curitiba, onde o time de Rogério Ceni joga às 16h deste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico na Arena da Baixada, pelo terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.

Sexta (22/1) – Treino no CT do Brasiliense (16h)

Sábado (23/1) – Treino no CT do Brasiliense e viagem para Curitiba

Domingo (24/1) – Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) e viagem para o Rio

