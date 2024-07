Flamengo recebe o lanterna Atlético-GO no Maracanã de olho no líder Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 5:20 Para compartilhar:

Na caça ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma grande chance de emplacar a sua terceira vitória consecutiva, neste domingo, quando volta ao Maracanã e diante de sua torcida enfrenta o lanterna Atlético-GO. Este jogo começa às 16h, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno.

As vitórias sobre o Criciúma e Vitória, ambas pelo mesmo placar de 2 a 1, foram conquistadas com muito esforço, mas deixaram o time na vice-liderança com 37 pontos. O Botafogo soma 40 pontos, mas esta pequena diferença de três pontos com o rival pode ser igualada em breve porque o rubro-negro tem um jogo a menos: 18 a 19.

O Flamengo teve adiado seu jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 17ª rodada porque o clube gaúcho disputava uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil, onde acabou eliminado pelo Juventude.

O técnico Tite quer aproveitar a oportunidade de atuar com o apoio da torcida para vencer, mesmo porque ele teme pela sequência de jogos do time em outras duas competições importantes: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

Como teve pouco tempo de preparação, o técnico Tite não deve fazer grandes mudanças no time em relação à formação em Salvador (BA). Por isso, as dúvidas ficam quanto aos retornos do lateral-direito Wesley e do volante Erick Pulgar.

Os dois foram liberados pelos médicos e estão aptos para atuar. Wesley se recuperou de dores no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Pulgar está melhor de uma inesperada gastroenterite. Mas Tite pode optar pela manutenção de Varela na direita e de Alan no meio-campo. O atacante Bruno Henrique segue em fase de transição após a lesão no tornozelo direito e deve continuar de fora por pelo menos mais essa rodada.

O Atlético-GO vive um momento completamente diferente. Sem vencer há dez rodadas, amarga a última colocação com apenas 12 pontos. O técnico Vagner Mancini está tendo que quebrar a cabeça para definir o time titular do Atlético-GO, afinal está tendo que lidar com cinco desfalques, todos suspensos.

Alix Vinicius, Guilherme Romão e Emiliano Rodríguez foram expulsos contra o Bahia, enquanto Alejo Cruz e Max receberam o terceiro amarelo. Por outro lado, o volante Rhaldney e o atacante Jan Hurtado estão de volta após cumprirem suspensão e devem ser titulares.

Bruno Tubarão e Jorginho ainda seguem fora em recuperação física. No mais, a base titular deve ser a mesma que vem atuando. “Teremos pela frente o melhor elenco do Brasil, mas temos que ser determinados, que mostrar uma postura de força e confiança”, disse o técnico Mancini.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO

FLAMENGO – Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinã; Allan (Pulgar), Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Tite.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Rhaldney (Shaylon); Janderson, Jan Hurtado (Yony González) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).