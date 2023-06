Flamengo recebe o Aucas para confirmar classificação ao mata-mata da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Com a classificação às oitavas de final bem encaminhada na Copa Libertadores da América, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para a última rodada da fase de grupos. De olho também na liderança do Grupo A, o time brasileiro duela com o Aucas, do Equador, no Maracanã.

Há quatro jogos invicto, o Flamengo tem oito pontos, na vice-liderança, enquanto o Aucas, já eliminado, está em último, com quatro. Os equatorianos, porém, ainda podem terminar em terceiro, o que garante vaga na repescagem para o mata-mata da Copa Sul-Americana.

Quem lidera a chave é o Racing, da Argentina, com dez pontos, que enfrenta, ao mesmo tempo, o Ñublense, do Chile, terceiro colocado com cinco. Para não depender deste duelo, o Flamengo precisa, portanto, ao menos de um empate. Para terminar na liderança, precisa vencer e torcer por uma derrota do Racing. Se o time argentino empatar, então a vitória brasileira terá que ser a partir de dois gols.

O técnico Jorge Sampaoli pode ter praticamente força máxima para o duelo. A única baixa certa é o lateral-direito Matheuzinho, que se recupera de grave lesão na tíbia. Entretanto, ele já iniciou o processo de transição. O meia Matheus França, com dores na lombar, é problema.

Há também uma disputa aberta no setor ofensivo, com Everton Ribeiro e Everton Cebolinha brigando pela posição. Na vitória sobre o Santos, por 3 a 2, Arrascaeta ficou no banco, mas a escolha parece ter sido feita de maneira pontual.

Conhecido por sempre fazer trocas na escalação, Sampaoli reforçou sua mentalidade. “Vai sempre haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessita disso. Agora temos um jogo muito importante para concretizarmos a classificação”, explicou.

O Aucas, que venceu o Flamengo na estreia da Libertadores, por 2 a 1, amargou três derrotas seguidas e um empate nos jogos seguintes. O time vem de vitória no campeonato nacional diante do Orense, por 2 a 0, com gols dos atacantes Erick Castillo e John Cifuente, que devem ser titulares.

Há duas semanas, o clube mudou de treinador por uma situação lamentável. César Farias agrediu dois jogadores do Delfin, também do Equador. Após sua saída, o time vem sendo comandado pelo auxiliar Nelson Videla.

“Fizemos uma partida muito inteligente no Campeonato Equatoriano, tivemos muito comprometimento do elenco. Me parecia fundamental essa vitória para podermos focar tranquilamente no Flamengo”, disse Videla.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias