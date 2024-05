Flamengo recebe Bolívar precisando vencer para seguir vivo na Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 17:30 Para compartilhar:

O Flamengo tem a obrigação de vencer o Bolívar nesta quarta-feira, no Maracanã, para se manter vivo no grupo E da Copa Libertadores e evitar chegar à última rodada eliminado ou sem depender de si mesmo.

A derrota na semana passada para o Palestino do Chile (1 a 0) e a campanha invicta do Bolívar complicaram a vida do time carioca, que não pode mais tropeçar se quiser seguir na competição.

Apesar de contar com o maior orçamento da América do Sul, o Flamengo, com 4 pontos, pode ser eliminado com uma rodada de antecedência se não vencer o Bolívar (10 pontos) e o Palestino (6) derrotar o Millonarios (2) em Bogotá, o que representaria um enorme fracasso para o ‘rubro-negro’.

No sábado, o Flamengo encerrou uma série de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Corinthians por 2 a 0 no Rio de Janeiro, com gols de Pedro e do jovem Lorran.

A vitória deixou a equipe na terceira posição da tabela com 11 pontos, dois atrás dos líderes Athletico-PR e Bahia.

– Arrascaeta recuperado –

Para o jogo decisivo contra o Bolívar, o técnico Tite não poderá contar com o volante chileno Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique, lesionados, mas espera-se que o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, fora dos últimos jogos por problemas físicos, esteja pronto e dispute posição com Lorran.

O Flamengo também confia no Maracanã lotado para derrotar o líder do grupo.

“A gente tem que impor este ritmo desde o início do jogo e fazer o fator casa prevalecer, porque dentro de casa nós somos muito fortes”, afirmou o atacante Everton Cebolinha.

– Bolívar confiante –

Por sua vez, o Bolívar chega confiante para garantir a primeira posição do grupo, que viria com uma vitória ou um empate, caso o Palestino não vença na Colômbia.

O técnico argentino Flavio Robatto levou todo o elenco para o Rio de Janeiro, inclusive os jogadores lesionados.

No domingo, o Bolívar, com um time misto, venceu o Independiente Petrolero por 1 a 0 na primeira rodada do campeonato boliviano.

Para enfrentar o Flamengo, a equipe tem muitas dúvidas: Renzo Orihuela, Jesús Sagredo, Bruno Sávio, Leonel Justiniano e Fernando Saucedo enfrentam problemas físicos e podem não ficar à disposição.

O jogo, programado para as 21h30 (horário de Brasília), terá arbitragem do uruguaio Andrés Matonte.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi – Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas- Allan, De la Cruz, Lorran – Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Bolívar: Carlos Lampe – Erwin Saavedra, Jesús Sagredo, Renzo Orihuela, José Sagredo – Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ervin Vaca – Bruno Sávio, Da Costa e Patito Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

