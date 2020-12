Flamengo recebe Bahia para se despedir do Maracanã em 2020 e ostentar números melhores pelo Octa Duelo entre Rubro-Negro e Tricolor será válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sobretudo quando há comparações com 2019, o Flamengo de 2020 está longe de ter um rendimento em casa à altura de sua imponência no Maracanã. Mas tanto a rodada passada quanto esta reservaram uma oportunidade para o clube se despedir deste ano com números melhores e ânimos renovados visando a oitava conquista do título nacional, em fevereiro. O rival da vez será o Bahia, a partir das 18h15 deste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e a ser transmitido em Tempo Real pelo LANCE!.

Hoje, o Fla chega para o último jogo no Maracanã em 2020 com um frustrante aproveitamento de 61,1% (seis vitórias, quatro empates e duas derrotas) como mandante no Brasileirão – o que não o credencia sequer ao top-5 neste quesito. Será necessário, no mínimo, aproximar-se dos ótimos números como visitante – é o melhor – na briga pelo Octa.

No ano, somando todas as competições e com o Carioca para favorecer a balança (sobretudo quando o público ainda estava permitido), o aproveitamento é de 81,7%, em 42 jogos, ao todo – 22 no Brasileiro, nove no Carioca, sete na Libertadores e quatro na Copa do Brasil (compara com os números de 2019 aqui).

Ceni vai para o seu 9º jogo no Fla (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

E a vitória nesta noite será, mais do que um percentual a ser recheado, essencial para não permitir que o São Paulo se perca no horizonte, principalmente. Neste momento, o Tricolor, líder da competição, tem dois jogos a mais e oito pontos de vantagem.

‘É UMA FINAL PARA NÓS’



Rodrigo Caio, por exemplo, não escondeu o caráter decisivo da partida contra o Bahia:

– É um jogo importantíssimo. É uma final para nós. Temos que pensar em vencer todos os jogos, pensando jogo a jogo para vencer o Brasileiro. Essa é uma semana muito boa de trabalho, e estamos buscando a vitória contra o Bahia. Esse é o principal – falou o camisa 3.

Na terceira colocação e a enfrentar uma equipe que não vence há seis jogos, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

