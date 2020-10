Flamengo bate o Junior Barranquilla e encerra a fase de grupos da Liberta como líder Time de Domènec Torrent entrou em campo, nesta quarta-feira, já classificado e só precisando de um empate para avançar como líder; vitória foi por 3 a 1, no Maracanã

Junior Barranquilla foi o rival da estreia e o da despedida do Flamengo no Grupo A da Libertadores. E, tanto na Colômbia quanto no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro venceu (como em todos os outros encontros entre ambos). O triunfo da vez se deu na noite desta quarta-feira, por 3 a 1, com gols de Thuler, Lincoln e Bruno Henrique, no Maracanã, e manteve o time de Domènec Torrent, alternativo por já ter entrado classificado e soberano em campo, como líder. Quem descontou o placar foi Teo Gutiérrez.

Agora, o Flamengo, que encerrou esta fase com 15 pontos e aguarda o chaveamento das oitavas, volta os holofotes para o Brasileiro. O próximo jogo será contra o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio.

INÍCIO AVASSALADOR

Supondo pelas recentes escalações, Bruno Henrique foi o único titular absoluto acionado para iniciar. Dome optou por uma equipe alternativa, poupando diversas peças e visando o duelo pela liderança do Brasileiro neste domingo, contra o Internacional. E parece que o padrão avassalador da última partida – massacre sobre o Corinthians – foi prolongado para o início desta.

Com dez minutos, o Flamengo já havia chegado pelas duas laterais com perigo, sendo que Vitinho acertara o travessão em um dos lances. E na jogada seguinte, após cobrança de escanteio e desvio de Léo Pereira, Thuler abriu o marcador. Certamente a torcida cantaria: “Ih, só dá Mengo…”.

GOL COM DEDO DE DOME



Após sofrer o gol, o Junior adiantou a marcação e visou incomodar mais os mandantes. Com exceção de uma roubada em saída errada de César, que não culminou em arremate limpo, os colombianos seguiam sendo pressionados. E deixando mais espaços nesse cenário.

Em uma das brechas, o Flamengo, já “no automático”, conforme vem destacando Torrent, ampliou o marcador, beirando o intervalo. Bruno Henrique fez jogada individual e cruzou para Lincoln. A bola ainda bateu no zagueiro antes de sobrar limpa para o camisa 29: caixa. Foi um gol com dedo do catalão, que apostou e bancou a permanência do jovem centroavante, outrora alvo de críticas da torcida e que esteve por detalhes de ser negociado.

MOLECADA EM AÇÃO



Vale o destaque para um espaço significativo para a molecada do Ninho do Urubu no segundo tempo. O meia-atacante Lázaro e o volante João Gomes entraram após o intervalo. Noga e Ramon foram acionados depois. Ou seja, o segundo tempo serviu para os Garotos do Ninho, que ainda estão em seus primeiros passos nos profissionais, ganharem cancha, sem pressão.

GOL LÁ, MAS CÁ TAMBÉM

No segundo tempo, o Flamengo permaneceu com uma atuação consistente de de controle das ações, rodando a bola com certa facilidade. Mas levou um susto numa escapada do Junior no contragolpe. Fuentes achou bem Teo Gutiérrez, no miolo da zaga: gol do matador colombiano.

E não foi o contratempo travou a toada rubro-negra. Em nova cobrança de escanteio, minutos depois, por volta dos 30′, Matheuzinho cobrou, e Bruno Henrique, parando no ar à la Cristiano Ronaldo, cabeceou no ângulo. Um golaço à altura do palco.

RATIFICAÇÃO DA BOA FASE



O Flamengo só administrou nos minutos finais. A garotada ainda fez uma fumaça e, com o apoio de Dome, colaborou para a ratificação da boa fase e a convicção da força do elenco. Uma atuação admirável. Do outro lado, o Junior foi eliminado da Libertadores, mas assegurou uma vaga na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

LIBERTADORES – 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

Flamengo 3×1 Junior Barranquilla

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de outubro de 2020, às 21h30

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

Gramado: Irregular

Cartões amarelo: Cetré (JUN)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Thuler, 11’/1ºT (1-0); Lincoln, 40’/1ºT (2-0); Teo Gutiérrez, 24’/2ºT (2-1); Bruno Henrique, 30’/2ºT (3-1).

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

César; Matheuzinho, Thuler (Gabriel Noga, 22’/2ºT), Léo Pereira e Renê; Willian Arão (João Gomes, intervalo) Diego, Michael, Vitinho (Lázaro, intervalo) e Bruno Henrique; Lincoln (Ramon, 33’/2ºT).

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Luis Amaranto Perea)

​Sebastián Viera; Piedrahita (James Sánchez, 38’/2ºT), Rosero, Ditta e Gabriel Fuentes; Didier Moreno Larry Vásquez, 26’/2ºT), Leonardo Pico, Edwuin Cetré e Luis González (Fabián Viáfara, 26’/2ºT); Teo Gutiérrez e Miguel Borja (Valencia, 38’/2ºT).

