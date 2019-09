Flamengo quer superar marca do ano passado para conquistar ‘título inédito’

Rio – Campeão do Brasileiro em 2019, o Flamengo busca nesta temporada o título simbólico do primeiro turno da competição. No ano passado, a equipe carioca conseguiu a sua melhor campanha na etapa inicial da competição, um terceiro lugar com 37 pontos. Neste ano, o Rubro-negro lidera faltando duas rodadas.

O Flamengo ainda precisará superar a pontuação do ano passado. Atualmente o clube carioca lidera o Brasileiro com 36 pontos, um a menos, do que terminou o primeiro turno do ano passado. A equipe carioca enfrenta o Avaí, lanterna, fora de casa, e o Santos, vice-líder, no Maracanã.

No ano passado, o Flamengo foi superado no primeiro turno por São Paulo e Internacional. Na segunda parte da competição, o Rubro-negro ultrapassou os rivais, mas acabou ficando com o vice. O Palmeiras, que aquela altura era o sexto colocado, acabou levantando o troféu.