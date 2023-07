Flamengo protesta contra a arbitragem e proíbe entrevistas após avançar na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 0:39 Compartilhe

Mesmo com a classificação às semifinais da Copa do Brasil, após a vitória por 2 a 0 em cima do Athletico-PR, o Flamengo saiu do gramado da Ligga Arena, em Curitiba (PR), protestando contra a arbitragem. Por determinação da diretoria, ninguém concedeu entrevistas como protesto pelo que foram considerados ‘erros e absurdos’.

Restou apenas um comunicado lacônico: “Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida.”

O lance mais polêmico alegado pelo Flamengo foi um gol anulado, de Gabigol, após revisão no VAR. As linhas para detectar impedimento causaram divergências. Pela primeira imagem mostrada no telão, ficou a nítida impressão de lance legal, com o pé do flamenguista antes do pé do zagueiro Thiago Heleno. Instantes depois, foi mostrada outra imagem, onde o ombro de Gabigol está mais à frente do atleticano.

O árbitro central, o catarinense Bráulio da Silva Machado manteve a decisão do VAR, comando pelo paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Os especialistas criticaram a escolha da linha de impedimento, cujo ângulo teria causado dúvida e, por consequência, tirado um pouco da credibilidade do sistema eletrônico.

A direção do clube carioca também reclamou da expulsão do meio-campista Gerson, expulso junto com Thiago Heleno, que chegou para apaziguar um princípio de tumulto entre Gabigol e Vitor Bueno, mas acabou se desentendendo com o zagueiro, com o qual trocou empurrões.

Agora, o Flamengo vai encarar o Grêmio na semifinal. O time gaúcho eliminou o Bahia nos pênaltis após empatar novamente por 1 a 1, em Porto Alegre (RS). Por avançar às semifinais, o Flamengo chegou a R$ 18,7 milhões em premiação. Na final, o vice-campeão garante outros R$ 30 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 70 milhões.

Pelo Brasileirão, o vice-líder Flamengo, com 26 pontos, vai fazer no domingo mais um clássico contra o Fluminense no Maracanã, válido pela 15ª rodada.

