Flamengo prega cautela e não vai relacionar Pulgar para duelo com o São Paulo

Não será contra o São Paulo a estreia de Erick Pulgar com a camisa do Flamengo. Apesar de estar regularizado e ter condição de jogo, o volante chileno não viajará com a delegação rubro-negra para a capital paulista e seguirá trabalhos individuais no Rio de Janeiro durante o fim de semana.

O motivo da cautela do Flamengo é o pouco tempo de trabalho de Pulgar junto com o elenco rubro-negro. O treino desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, foi o primeiro em que o volante participou de forma integral com o restante dos companheiros.

O mesmo vale para Guillermo Varela, que ainda aguarda ter o nome regularizado no BID. Mesmo que a parte burocrática seja resolvida a tempo nesta sexta-feira, o lateral-direito uruguaio não viajará com o grupo para São Paulo.

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 20h30 deste sábado, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileiro. Em campanha de recuperação, o Rubro-Negro ocupa atualmente a quinta colocação, com 33 pontos. Em caso de vitória contra o São Paulo, a equipe pode chegar até ao terceiro lugar na tabela.

