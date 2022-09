Flamengo precisa fazer o ‘diferente’ para buscar título do Brasileirão, e Dorival mostra ‘apreço ao plano’

Parceria Lance & IstoÉ 05/09/2022 - 6:00 Compartilhe







Os sete pontos de distância para o líder Palmeiras, a 13 rodadas a serem disputadas para o fim do Brasileirão, tornam a situação do Flamengo na briga pelo título difícil, mas, matematicamente, as chances ainda existem. Contudo, para sair campeão a equipe de Dorival Júnior precisa fazer o “diferente”, com um aproveitamento ainda melhor na reta final, e o técnico tem mostrado apreço à estratégia utilizada nas últimas semanas, priorizando as Copas.

O 4 a 0 no jogo de Buenos Aires, pela Libertadores, tornou o jogo de quarta contra o Vélez Sarsfield protocolar. Mesmo assim, Dorival optou por preservar boa parte do time principal neste domingo, um dia após o Palmeiras empatar com o Bragantino. A chance para levar a vantagem para cinco pontos estava no ar, mas o Fla também ficou no empate com 1 a 1 – recorrendo a Pedro, Vidal & Cia na etapa final.

Convicto da estratégia, Dorival falou, ainda no Maracanã, que seguirá o plano também na próxima rodada, quando o Flamengo visita o Goiás, no domingo, e, na quarta, recebe o São Paulo pela Copa do Brasil para garantir um lugar na decisão após o 3 a 1 no Morumbi.

Na última quarta, após o 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, Marcos Braz respondeu o seguinte sobre as vantagens nas Copas e a possibilidade de mudança de estratégia no Brasileirão:

As declarações de Dorival Júnior não são no mesmo sentido do que Marcos, vice-presidente de futebol do clube, afirmou após o resultado na Argentina, na última quarta-feira – apesar de ter ressaltado que a decisão final caberia somente ao treinador do Fla.

– Todas decisões em relação ao Campeonato Brasileiro foram em cima da análise da ciência, da fisiologia, dos números dos jogadores. Está faltando um jogo para a final da Libertadores e outra para Copa do Brasil, então é mais do que natural que, aos poucos, a gente bote força máxima. Mas isso é uma decisão do Dorival – avaliou Braz.

O próprio Flamengo já tirou uma diferença maior do que a atual para arrancar para o título brasileiro de 2009. Por mais que o “time do Brasileirão” tenha cumprido um papel importante nas últimas rodadas, as presenças de David Luiz, Filipe Luís, João Gomes, Gabi, Arrascaeta & Cia com certeza aumentam as possibilidades do time, além de mostrarem, de fato, se o Rubro-Negro quer mesmo o título.

