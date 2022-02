Flamengo posta mensagem de apoio a Gabigol após atacante denunciar racismo: ‘Sempre ao seu lado’ Atacante teria sido chamado de 'macaco' ao deixar o campo do Estádio Nilton Santos, neste domingo, no clássico contra o Fluminense, pelo Carioca

O Fla-Flu deste domingo foi marcado por confusões dentro de campo, futebol modesto e também por um fato lamentável fora das quatro linhas. Ao fim da partida, Gabigol, atacante do Flamengo, foi às redes indicando que foi vítima de um ato racista no Estádio Nilton Santos, ao ser chamado de “macaco” quando deixava o campo rumo aos vestiários. A ofensa racista teria partido de um torcedor do Fluminense, o que ainda está sendo apurado pelo Tricolor. Solidário ao jogador, o Flamengo postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais. Confira abaixo:

– O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão – postou o Flamengo.

Algumas horas depois do fim do jogo, o Fluminense se pronunciou a respeito da acusação de racismo feita por Gabigol. Em nota, o clube tricolor afirma que está em busca de informações sobre o caso.

Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! #RacismoNão @Flamengo @FFERJ https://t.co/Jw3IGJbnmq — Gabi (@gabigol) February 6, 2022

