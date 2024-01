Flamengo pode encaminhar vaga para a 2ª fase e Vasco ainda busca primeira vitória na Copinha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Aos poucos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão se desenhando. Encerrando a segunda rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira o Flamengo, que venceu na estreia, pode encaminhar sua classificação para a segunda fase no Grupo 19 caso vença o São Bento, em Osasco (SP), às 20h30. Em situação mais complicada, o seu rival Vasco ainda busca o primeiro triunfo dentro da chave 29.

Líder do grupo com três pontos, o Flamengo pode até confirmar sua classificação, caso o anfitrião Osasco Audax não perca para o São José-RS. Os dois entraram com o pé direito e podem ir para a terceira e última rodada apenas brigando pela primeira colocação. Audax e São José medem forças às 18h15.

Já o Vasco iniciou a competição com um empate por 1 a 1 diante do Macapá-AP, em Guarulhos (SP). Precisando da vitória para não se complicar no Grupo 29, o time carioca encara o Potyguar-CN-RN, às 15h15. A chave é liderada pelo Flamengo-SP, que pega o Macapá, às 13h, podendo carimbar sua vaga.

Ainda nesta segunda-feira, também será dado o pontapé para a terceira e última rodada da fase de grupos. Dentro os destaques, está o Botafogo-RJ, que lidera o Grupo 5, com seis pontos e precisa de um simples empate contra a Francana para avançar de fase. Já classificados, Atlhletico-PR e Ceará entram em campo apenas para confirmar a liderança dos Grupos 2 e 8, respectivamente.

Até o momento, Água Santa, Aster Brasil, Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí, Ceará, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Ibrachina, Internacional, Juventude, Madureira, Oeste, Palmeiras, Portuguesa, Santos, São Paulo, Sfera, Sport, Red Bull Bragantino e XV de Jaú estão classificados para a segunda fase da competição.

Confira os jogos desta segunda-feira:

2ª rodada

11h

Juventus x Canaã-DF

13h

Flamengo-SP x Macapá-AP

Sharjah Brasil-SP x Trindade-GO

13h15

Monte Azul-SP x Coritiba

15h15

XV de Piracicaba x Náutico

Potyguar-RN x Vasco





18h15

Audax x São José-RS

20h30

São Bento x Flamengo

3ª rodada

13h15

Sparta-TO x Portuguesa-RJ

15h30

Catanduva-SP x Athletico-PR

15h45

Rondoniense-RO x Gama

16h15





Tiradentes-PI x Rio Claro

18h

Lemense x Ceará

18h30

Francana x Botafogo

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias