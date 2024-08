AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2024 - 23:35 Para compartilhar:

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (22), apesar da derrota para o Bolívar por 1 a 0 em La Paz, uma semana depois de vencer o jogo de ida das oitavas por 2 a 0 no Maracanã.

O único gol da partida no estádio Hernando Siles foi o brasileiro Bruno Sávio, no segundo tempo (57′).

O próximo adversário do Flamengo será o Peñarol, do Uruguai, que na quarta-feira eliminou o também boliviano The Strongest.

