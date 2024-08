Flamengo perde para Bolívar (1-0), mas avança à quartas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 0:07 Para compartilhar:

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (22), apesar da derrota para o Bolívar por 1 a 0 em La Paz, uma semana depois de vencer o jogo de ida das oitavas por 2 a 0 no Maracanã.

O único gol da partida no estádio Hernando Siles foi o brasileiro Bruno Sávio, no segundo tempo (57′).

O próximo adversário do Flamengo será o Peñarol, do Uruguai, que na quarta-feira eliminou o também boliviano The Strongest.

O Bolívar foi a campo pressionado por precisar do resultado. Abrir o placar rapidamente era a missão e por isso a equipe partiu para o ataque desde o início.

Mas o Flamengo se fechou com paciência, à espera de algum espaço deixado pelo time boliviano.

Até os 30 minutos, o Bolívar dominou amplamente a partida, com várias jogadas que deram trabalho ao goleiro Agustín Rossi, bastante seguro debaixo das traves.

Conforme o tempo ia passando, parecia que o Bolívar ia afinando a pontaria, com chutes de média distância, enquanto o time brasileiro se manteve frio em busca de uma oportunidade em um contra-ataque.

O final do primeiro tempo com o placar inalterado foi um bom negócio para o Flamengo, já que conseguiu conter o ímpeto ofensivo dos donos da casa.

– Flamengo segura o resultado –

No início do segundo tempo, Bruno Sávio deu o primeiro aviso de que o Bolívar não iria descansar até chegar ao gol acertando um chute no travessão (54′).

Três minutos depois, o mesmo Bruno Sávio levantou a torcida local abrindo o placar de cabeça.

O gol deu ânimo ao time boliviano, que acelerou o ritmo em busca de mais um para igualar o resultado do jogo de ida e, pelo menos, levar o confronto para os pênaltis.

No minuto 82, Henry Vaca, que havia entrado pouco antes, bateu de esquerda e Rossi salvou o Flamengo espalmando antes de a bola explodir no travessão.

O desespero também prejudicou o Bolívar, que teve o zagueiro Anderson expulso no final da partida por fazer falta em Bruno Henrique que partia livre para ficar cara a cara com o goleiro Carlos Lampe.

O tome boliviano lutou até o fim para tentar chegar ao segundo gol, que ao final não veio.

O Flamengo não desistiu, fez um grande jogo e segurou a pressão do Bolívar para avançar.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 – Oitavas de final – Jogo de volta

Bolívar – Flamengo 1 – 0

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Gol:

Bolívar: Bruno Sávio (57′)

Cartões amarelos:

Bolívar: Anderson (47′)

Flamengo: De La Cruz (28′), Gerson (61′), Evertton Araújo (90’+5)

Cartões vermelhos:

Bolívar: Anderson (89′)

EScalações:

Bolívar: Carlos Lampe – Jesus Sagredo, Renzo Orihuela, Anderson, José Manuel Sagredo (Yomar Rocha 68′) – Leonel Justiniano, Fernando Saucedo (cap) (Henry Vaca Urquisa 73′), Ramiro Vaca – Bruno Sávio, Fábio Gomes, Alfio Oviedo. Técnico: Flavio Robatto.

Flamengo: Rossi – Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas – Erick Pulgar, Léo Ortiz, Nicolás De La Cruz (Bruno Henrique 74′), Gerson (cap) (Evertton Araújo 80′) – Luiz Araújo – Carlinhos (David Luiz 74′). Técnico: Tite.

