Flamengo perde Gabigol para as próximas três partidas do Campeonato Brasileiro

Rio – Durante o empate de 0 a 0 do Flamengo contra o São Paulo neste último sábado, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro, Gabigol levou o terceiro cartão amarelo em falta dura sobre Daniel Alves e está fora da partida contra a Chapecoense.

Além da suspensão, Gabigol foi convocado para seleção brasileira. Com isso, o atacante não estará à disposição do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, para as partidas contra Atlético-MG e Athletico Paranaense, nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, válido pela semifinal da Libertadores, na Arena do Grêmio. Será o primeiro jogo entre as equipes. O jogo de volta acontece no dia 23 de outubro, no Maracanã.