Flamengo perde em sua visita ao Bolívar (2-1) na Libertadores

O Flamengo perdeu para o Bolívar por 2 a 1 nesta quarta-feira (24) na altitude de La Paz, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2024.

Os gols do time boliviano foram marcados por jogadores brasileiros: Chico da Costa abriu o placar logo aos 2 minutos e Bruno Sávio fez o da vitória na segunda etapa (62′). Matías Viña havia empatado para o time carioca aos 5 minutos.

O Bolívar segue sua campanha 100% e é o líder da chave com 9 pontos, seguido pelo Flamengo (4). O colombiano Millonarios tem um ponto e visita nesta quinta-feira o chileno Palestino, que ainda não pontuou.

Desde os primeiros minutos de jogo, a temperatura subiu no estádio Hernando Siles de forma inusitada com dois gols nos primeiros cinco minutos.

No segundo minuto de bola rolando, o camisa 10 Bruno Sávio alçou a bola na área para Da Costa marcar de cabeça, após subir mais do que a defesa brasileira.

Os bolivianos foram ao delírio mas o Flamengo jogou um balde de água fria apenas três minutos depois.

O uruguaio Viña escapou pela esquerda e antes de ser interceptado pelo goleiro Carlos Lampe, mandou para o fundo da rede.

Com o empate, os dois times começaram a pressionar em busca do gol e a intensidade do jogo aumentou.

O argentino Patricio ‘Patito’ Rodríguez era uma das armas para buscar uma brecha no sistema defensivo montado pelo técnico Tite. Ele lançava a bola em busca de Chico da Costa.

Na defesa brasileira, o experiente David Luiz também era o responsável pela organização da última linha, e a equipe viu que os bolivianos não eram intransponíveis nos 3.650 metros de altitude de La Paz.

Mas o jogo foi de idas e vindas, ainda que o Flamengo não tenha viajado com jogadores importantes como Allan, Léo Pereira e Guillermo Varela.

Os jogadores de ‘La Academia’ começaram a mostrar um certo nervosismo, já que com o passar dos minutos o Flamengo ia se posicionando melhor em campo e neutralizando os ataques bolivianos.

Embora o Bolívar tivesse mais a posse de bola, as duas equipes tiveram chances de marcar o segundo.

– Sávio dá vitória ao Bolívar –

Nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o Bolívar chegou com mais perigo.

Sávio superou de cabeça o goleiro Agustín Rossi, mas o árbitro Alexis Herrera já havia marcado falta. A decisão do juiz venezuelano deixou dúvidas no ar.

O próprio Sávio finalmente gritou gol aos 62 minutos. Ele recebeu um passe de Rodríguez e chutou com precisão pela direita colocando seu time novamente em vantagem.

A expressão de preocupação do técnico Tite, com os braços cruzados ou com uma das mãos no queixo, refletia o que acontecia no Flamengo.

O Bolívar manteve a pressão mas seus ataques eram neutralizados na hora da conclusão.

Na reta final conseguiu garantir os três pontos, mas o terceiro gol não veio. O meia-atacante Henry Vaca entrou em campo no lugar do aguerrido Sávio, mas o placar permaneceu em 2 a 1 a favor dos donos da casa.

Pela quarta rodada, no dia 7 de maio, o Flamengo vai visitar o chileno Palestino e, um dia depois, o Millonarios vai receber o Bolívar em Bogotá.

