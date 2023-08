Flamengo perde do Olimpia (3-1) e é eliminado nas oitavas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2023 - 0:34 Compartilhe

O Flamengo não resistiu diante do Olimpia, do Paraguai, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (10) no estádio Defensores del Chaco em Assunção ao perder de virada por 3 a 1.

O time carioca, que defendia o título, abriu o placar aos 8 minutos por meio de Bruno Henrique. Mas os paraguaios responderam rápido com Iván Torres (12′) e no segundo tempo vieram os gols de Richard Ortiz (68′) e Facundo Bruera (80′). Todos os três de cabeça.

Na partida de ida, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo havia vencido por 1 a 0.

Os paraguaios, três vezes campeões da Libertadores, enfrentarão o Fluminense nas quartas de final.

– Início eletrizante –

Bruno Henrique abriu o placar aos 8 minutos, após uma cobrança de falta do uruguaio Giorgian de Arrascaeta.

Mas o Olimpia empatou aos 12 por meio do lateral Iván Torres, que cabeceou no canto. Richard Ortíz aumentou também com uma cabeçada aos 68 e o argentino Facundo Bruera fechou aos 80 minutos de jogo.

Aos 56, o técnico argentino do Flamengo, Jorge Sampaoli, foi expulso por protestar com veemência contra o árbitro colombiano Wilmar Roldán. O treinador já havia sido advertido com cartão amarelo ainda no primeiro tempo e um de seus auxiliares já havia sido mandado aos vestiários.

Os dois tricampeões da Libertadores incendiaram a partida desde o início.

No gol brasileiro, Bruno Henrique se antecipou a seu marcador Mateo Gamarra para finalizar de costas para o gol.

Os paraguaios não se deixaram abalar e seu capitão, Richard Ortiz, deu um passe longo para Fernando Cardozo, que avançou pela direita. Ao se livrar de seu marcador, Filipe Luiz, Cardozo lançou mais um cruzamento para o meio da área que foi espetacularmente cabeceado pelo lateral Iván Torres, escondido atrás dos zagueiros Fabricio Bruno e David Luiz, para empatar o jogo.

O Flamengo tentou frear a enorme disposição dos paraguaios parando o jogo. Em uma das interrupções, o técnico argentino Jorge Sampaoli recebeu um cartão amarelo.

Gabigol marcou aos 30 minutos, mas Roldán anulou por impedimento de Bruno Henrique, que deu a assistência pela esquerda.

O Olimpia fez uma jogada perigosa aos 35 minutos que o meia Mateo Gamarra quase finalizou, mas o chute passou de raspão pela trave esquerda do gol defendido pelo goleiro carioca Matheus Cunha.

Aos 56, Bruno Henrique testou à queima-roupa o goleiro do ‘Decano’, Juan Espínola, que defendeu bem.

Aos 65, David Luiz ficou fora de combate durante vários minutos ao interceptar uma bomba disparada pelo meia Ortíz que ia na direção do gol de Matheus Cunha.

– Virada e classificação paraguaia –





Aos 68 minutos, os donos da casa desempataram com uma cabeçada do capitão Ortiz, após um escanteio cobrado da direita pelo argentino Facundo Zabala. A bola entrou no canto direito do goleiro em meio a vários defensores.

Empurrados pela torcida e em meio à confusão dos rubro-negros que haviam perdido o técnico e a organização, os paraguaios partiram para cima com tudo e conseguiram o terceiro gol por meio do atacante argentino Bruera após outro escanteio de Zabala, aos 80 minutos.

Era o gol da classificação para as quartas de final. O Defensores del Chaco se tornou um caldeirão infernal.

O Flamengo tentou se recuperar nos últimos minutos para chegar à decisão por pênaltis.

O time conseguiu balançar a rede aos 90 com Gabigol, mas Roldán apontou o impedimento após consultar o VAR.

Nos últimos segundos, Víctor Hugo quase marcou o gol que poderia salvar os cariocas, mas goleiro Juan Espínola defendeu a tempo.

