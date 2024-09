Flamengo pega o Bahia para chegar às semifinais da Copa do Brasil pela 4ª vez seguida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A Copa do Brasil está em sua reta final e mais um favorito se despedirá da competição. Nesta quinta-feira, às 21h45, Flamengo e Bahia se reencontram no jogo de volta das quartas de final, desta vez no Maracanã, no Rio.

Na partida em Salvador (BA), o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Com isso, joga por um empate, enquanto o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória baiana por apenas um gol leva a decisão aos pênaltis.

O Bahia, que participou desde a primeira fase, já tem garantido R$ 13,44 milhões em premiação. Já o Flamengo, que entrou na terceira fase, somou R$ 10,18 milhões. Quem avançar às semifinais, embolsará mais R$ 9,45 milhões. Na final, o campeão ganha outros R$ 73,5 milhões, enquanto o vice fica com R$ 31,5 milhões.

O Flamengo busca alcançar as semifinais pelo quarto ano consecutivo. Em 2021, caiu nas semifinais para o Athletico-PR, foi campeão no ano seguinte, derrotando o Corinthians, e vice no ano passado para o São Paulo.

O técnico Tite tem diversos problemas por lesões. O departamento médico conta com Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Michael. A expectativa estava por conta do retorno de De la Cruz, mas ele seguirá como desfalque. Além disso, Carlinhos já atuou na Copa do Brasil e não pode jogar, bem como os reforços não inscritos para esta fase: Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata.

Por outro lado, o time rubro-negro terá retornos importantes. Léo Pereira, Arrascaeta e Gabigol treinaram normalmente e ficam à disposição. Varela, Erick Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno também reforçam o time após servirem às seleções nacionais.

No último jogo, há mais de uma semana, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, pelo Brasileirão e Tite pediu equilíbrio. “Nós temos que procurar o equilíbrio. As minhas equipes são equilibradas, sou um técnico camaleão. Tenho que me adaptar, essa é minha função. E, dentro desses aspectos, equilibrar o time.”

Se o Flamengo está acostumado a chegar às semifinais, o Bahia não. O time busca classificação inédita, embora esteja nas quartas pela nona vez em sua história. Caiu para o Grêmio quatro vezes, incluindo a temporada passada, e para o próprio Flamengo, em 1990, além de Palmeiras, Atlético-MG e Juventude.

O técnico Rogério Ceni também tem desfalques por lesões, mas apenas dois: Biel e Nicolás Acevedo. Eles já estavam em fase final de recuperação, mas não devem estar à disposição. Santiago Arias e Luciano Rodríguez, que estavam com as seleções nacionais, retornam e não serão problemas.

Ceni relembrou o bom desempenho no jogo de ida e vê o time com chances de avançar. “Acho que tivemos controle do primeiro jogo, mas não tivemos a capacidade de decidir em nosso favor. A gente já fez um jogo no Maracanã onde fomos melhores e podemos repetir. Acho que o jogo está aberto.”

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO – 21h45.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).