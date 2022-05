Flamengo: Paulo Sousa dá resposta curiosa sobre rendimentos distintos na Libertadores e no Brasileiro Rubro-Negro conheceu apenas a sua segunda vitória no Brasileirão. Na Libertadores, já havia avançado às oitavas antecipadamente

Paulo Sousa saiu da vitória sobre o Goiás por 1 a 0, no último domingo, “satisfeitíssimo”. O segundo triunfo do Flamengo no Campeonato Brasileiro fez o time dar um salto na tabela e deixar a beira do Z4, cenário oposto ao vivido pelo clube na Libertadores. E o técnico deu uma resposta curiosa quando abordado sobre os rendimentos distintos de seu time.





Na última entrevista coletiva, concedida neste sábado, o Mister indicou que os “comportamentos táticos” dos times no Brasileirão são superiores aos dos rivais sul-americanos no Grupo H.

– Procura analisar (em resposta direta ao repórter) os comportamentos táticos na Libertadores e no Brasileirão. Vai ter a resposta. Ou parte da resposta – disse Paulo Sousa, questionado acerca da discrepância entre as últimas atuações nos torneios.

Tais palavras do técnico do Fla se deram logo depois que teceu uma análise a respeito da vitória em casa:

– Acho que a equipe teve muito bem na primeira parte. Na segunda parte, baixamos a intensidade, sobretudo os homens da frente, o que é normal. O time está de parabéns. Estou super contente com a equipe. Muito controle de jogo. Estou satisfeitíssimo com o resultado. Estamos no caminho certo.

O próximo jogo do Flamengo será realizado às 21h30 desta terça-feira contra o Sporting Cristal-PER, no terceiro de cinco jogos consecutivos no Maracanã. O Rubro-Negro já está classificado às oitavas de final da Libertadores e briga pela liderança do grupo.

