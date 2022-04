Flamengo parabeniza Arthur por vencer o BBB 22 e posta vídeo do ator cantando o hino do clube Além disso, o Flamengo também parabenizou Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro, respectivamente





O Flamengo parabenizou, na madrugada desta quarta-feira, Arthur Aguiar por vencer o Big Brother Brasil 2022. Pelas redes sociais, o clube postou um vídeo em que o ator, que venceu o reality show com 68,96%, cantava o hino do Rubro-Negro dentro da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA A POSTAGEM DO FLAMENGO:

O Flamengo também não esqueceu de Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro, respectivamente:

– Tamo junto, Paulo André e Douglas Silva. Vocês representaram muito!

O Flamengo de Arthur, PA e DG volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Universidad Católica-CHI no Estádio San Carlos de Apoquindo. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

E MAIS: