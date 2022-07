Flamengo, Palmeiras e Corinthians em campo… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão Veja os horários das transmissões dos jogos do dia na competição nacional

O sábado de Brasileirão promete ser agitado ao longo do dia, isso porque oito dos nove primeiros colocados da tabela de classificação entram em campo em busca de se aproximar ainda mais da liderança, enquanto o Palmeiras busca a manutenção da mesma.

O Atlético-MG visita o Juventude com a ambição de assumir a segunda colocação do campeonato, assim como o Athletico-PR e o Internacional, que estão empatados com 24 pontos e jogam contra o Palmeiras e Ceará, respectivamente.

Santos e Flamengo fazem duelo de duas equipes que ainda buscam se encontrar no Brasileirão, mas que já rondam a parte de cima da tabela. O Corinthians quer seguir na cola do Palmeiras e manter a vice-liderança, para isso terá a difícil missão de jogar com o time reserva diante do Fluminense, que vem embalado na competição.

16h30 – Juventude x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

16h30 – Fluminense x Corinthians

Onde assistir: Premiere

19h – Santos x Flamengo

Onde assistir: Premiere

19h – Ceará x Internacional

Onde assistir: Premiere

21h – Palmeiras x Athletico-PR

Onde assistir: SporTV e Premiere

