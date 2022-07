Flamengo oficializa a contratação do meia Arturo Vidal O meio-campista, que nunca escondeu a vontade de jogar pelo Rubro-Negro, assinou até o fim de 2023

O meia Arturo Vidal é o novo reforço do Flamengo. Nesta quarta-feira, logo após a vitória sobreo Atlético-MG por 2 a 0, o Rubro-Negro anunciou a contratação do jogador, que assinou contrato válido até o fim de 2023.

Cabe lembrar que Vidal nunca escondeu a vontade de jogar no Fla. A primeira vez que falou sobre o assunto foi em 2018. Ao “Canal do Pilhado”, ele lembrou do jogo do Chile contra a Espanha no Maracanã, pela Copa do Mundo, e afirmou que seria “lindo estar lá com a torcida do Flamengo” (clique e relembre outras declarações do meia sobre o Rubro-Negro).

Quatro anos depois, o “namoro” virou realidade. A mudança de postura da diretoria rubro-negra aconteceu após aproximação do Boca Juniors. Diante do risco de perder o jogador, Marcos Braz intensificou as conversas com Fernando Felicevich, empresário argentino que cuida da carreira do Vidal, e o agente brasileiro André Cury, que também participou das tratativas.

O anúncio foi feito de forma criativa, com uma brincadeira com a série “Stranger Things”. Confira abaixo:

VIDAL JÁ ESTAVA NO RADAR

Em abril deste ano, no retorno dos jornalistas ao CT do Ninho do Urubu, Marcos Braz já foi perguntado sobre um possível interesse na chegada do meio-campista. Na ocasião, não havia nenhuma negociação em curso, mas a diretoria já tinha ido buscar informações sobre as condições para uma possível contratação.

– A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul – admitiu Marcos Braz, em conversa com os jornalistas no CT do Flamengo, na época.

CARREIRA

Vidal é cria das categorias de base do Colo-Colo, do Chile. Por lá, chamou a atenção do Bayer Leverkusen, que o contratou para a temporada 2007/08. Posteriormente, ele também defendeu a Juventus, o Bayern de Munique, o Barcelona e a Inter de Milão.

Na carreira, Vidal conquistou três títulos da Bundesliga (Campeonato Alemão), duas Supertaças da Alemanha, uma Taça da Alemanha, cinco Legas Serie A (Campeonato Italiano), três Supertaças da Itália, duas Taças de Itália, uma La Liga (Campeonato Espanhol), uma Supertaça de Espanha e três Campeonatos Chilenos. Com a camisa da seleção do Chile, ele venceu duas Copas Américas.

