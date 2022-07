Flamengo mira aproximação do G-4 contra o Juventude e deve estrear Cebolinha

Diminuir a distância para o pelotão que compõe o G-4 e aproveitar o calor da torcida para promover a estreia de Éverton Cebolinha. É com essa missão, e nessa atmosfera, que o Flamengo entra em campo nesta quarta, às 20h30, no estádio Mané Garrincha, para enfrentar o lanterna Juventude e seguir a sua escalada de posições na classificação do Campeonato Brasileiro.

Em sétimo lugar com 24 pontos, os cariocas estão a cinco do Internacional, quarto colocado na tabela. Depois de vencer o Coritiba na última rodada jogando também como mandante, o objetivo é repetir a dose diante da sua torcida na capital federal.

A torcida vive a expectativa da estreia de Éverton Cebolinha. O jogador teve a situação regularizada no início da semana e pode ser aproveitado tanto no setor ofensivo como também na armação. O atleta foi relacionado para o jogo e já vinha treinando com o grupo.

Já Arturo Vidal deve fazer a sua estreia somente no final do mês. A intenção da comissão técnica é preservar o atleta, que não vinha jogando pela Inter de Milão e aprimorar a parte física já visando os jogos de mata-mata da próxima fase da Libertadores contra o Corinthians.

O desafio do Flamengo, no entanto, é melhorar o seu desempenho diante de rivais que ocupam a zona do rebaixamento. Neste turno, a equipe rubro-negra empatou fora com o Atlético-GO (18º), perdeu no Rio para o Fortaleza (19º) e só derrotou o América-MG (17º) jogando no Maracanã.

Para essa partida, Dorival Júnior vai contar com o retorno de Gabigol, ausente no triunfo sobre o Coritiba por estar suspenso. Como a maioria dos titulares atuou apenas em parte do segundo tempo da vitória sobre os paranaenses, a tendência é que ele coloque força máxima diante do Juventude.

Mas se o Flamengo vive um clima de euforia pelo bom momento no Brasileiro e a provável estreia de Everton Cebolinha, o Juventude entra em campo cercado por um clima de alta tensão.

Lanterna do torneio, com 13 pontos, a equipe precisa voltar a pontuar já que nos últimos cinco jogos acumulou três empates e duas derrotas. O técnico Umberto Louzer vai armar um esquema defensivo para tentar, ao menos um empate diante do rival carioca.

Sem o zagueiro Vitor Mendes, que ficara fora mais algumas semanas, ele conta com a possibilidade de estreia do meia Bruno Nazário, que chegou por empréstimo do Vasco. A outra boa notícia é o retorno do volante Yuri, que estava entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO x JUVENTUDE

FLAMENGO – Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Tiago Maia, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro(Éverton Cebolinha). Técnico: Dorival Júnior.

JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jadson e Jean Irmer; Paulo Henrique, Bruno Nazário (Marlon) e Edinho; Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).