Flamengo marca nos acréscimos e empata com Athletico fora de casa

Carlos Vasconcellos 16/06/2024 - 18:44

Com gol no último minuto marcado por uma joia da base, o Flamengo arrancou um empate em 1×1 contra o Athletico Paranaense neste domingo, 16, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol do time carioca foi marcado por Evertton Araujo, de 21 anos, enquanto o experiente Fernandinho anotou para o time paranaense.

FICHA TÉCNICA

Data e hora: 16 de junho de 2024, às 16h

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA) (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Daiane Muniz (FIFA) (SP)

Cartões amarelos: Pablo e Léo Linck (CAP), Victor Hugo, Evertton Araújo, Fabrício Bruno (FLA)Cartões vermelhos: Cuca (CAP)Gols: Fernandinho (aos 46 minutos do segundo tempo), Evertton Araújo (aos 53 minutos do segundo tempo)

Athletico-PR: Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Felipinho (Cuello), Erick, Fernandinho, Nikão (Pablo) e Christian (Zapelli); Mastriani (Julimar). Técnico: Cuca.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson e Lorran (Gabigol); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Matheus Bacchi.