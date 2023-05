Flamengo luta muito, mas fica no empate com o Racing na Argentina

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 04/05/2023 - 21:42 Compartilhe

Não faltou luta ao Flamengo no Estádio El Cilindro nesta quinta-feira (4). Mas, após ter saído na frente com gol histórico de Gabigol (que marcou seu gol de número 30 na Copa Libertadores), a equipe amargou o empate em 1 a 1 com o Racing, no Estádio El CIlindro, em jogo válido pela terceira rodada da competição continental. Oroz fez o gol da equipe de Avellaneda.

O resultado deixa La Academia na liderança do Grupo A, com sete pontos. Os rubro-negros ficam com quatro pontos e na vice-liderança.

PARTIDA ACIRRADA

O embate acirrado marcou a partida em Avellaneda. O Racing apostava em cruzamentos para Romero e Guerrero, mas suava para furar o bloqueio rubro-negro. Em lançamento preciso, Mura encontrou Romero livre na área. O camisa 15 tentou driblar Santos, mas ficou sem ângulo e mandou por cima do travessão. Os rubro-negros tinham suas melhores chances quando a bola passava pelos pés de Everton Ribeiro. O camisa 7 serviu Ayrton Lucas, que mandou pelo lado de fora da rede.

PEGOU PESADO

Aos poucos, a rispidez começou a tomar conta das duas equipes. Mas Hauche subiu o tom. O atacante cometeu uma falta forte em Ayrton Lucas aos 24 minutos e recebeu cartão amarelo. E cerca de um minuto depois, deu nova entrada violenta no lateral rubro-negro e foi expulso.

INCISIVO, RUBRO-NEGRO TESTEMUNHA GOL HISTÓRICO

O Racing chegou a ensaiar uma pressão quando Oroz cobrou falta e Santos se desdobrou para defender. No entanto, os rubro-negros foram encontrando atalhos para avançar. Pedro foi acionado duas vezes, mas desperdiçou as chances.

Em seguida, Ayrton Lucas surgiu com liberdade pela esquerda e cruzou. Pulgar esticou-se para tentar completar, mas não conseguiu alcançar. Em grande jogada, Pulgar encontrou Gabigol na área. O camisa 10, sem qualquer marcação, mandou para fora.

De tanto batalhar, o Flamengo saiu na frente na reta final em momento histórico. Em cobrança de falta ensaiada, Erick Pulgar encontrou Gabigol na área. O atacante finalizou e, mesmo com a bola batendo em sua canela, foi para o fundo da rede aos 47.

Este foi o gol de número 30 de Gabigol na história da competição. O atacante se tornou o brasileiro com mais gols na Copa Libertadores, ultrapassando Luizão, que tem 29.

VAR EM AÇÃO E TIME DA CASA TENTA REAÇÃO

Na volta do intervalo, o Flamengo passou por sustos com o cerco do Racing. Everton Ribeiro fez um recuo arriscado para Santos, mas o goleiro rechaçou avanço adversário. Matías Rojas e Romero iam à frente e faziam a defesa rubro-negra se desdobrar.

COM GOLAÇO, RACING IGUALA O PLACAR

O panorama do jogo mudou aos 25 minutos. Afobado, Wesley deu um pisão em Reniero próximo à área. O lateral-direito, que tinha recebido um amarelo na etapa inicial, foi expulso de campo. Mas o lance custou caro aos rubro-negros. Oroz esbanjou categoria ao cobrar a falta no ângulo, deixando Santos estático.

Empolgada, a equipe de Fernando Gago quase virou o placar logo em seguida. Fabrício Bruno enrolou-se ao tentar um recuo e abriu caminho para Saladierre. O camisa 39 avançou livre e tocou na saída de Santos, mas a bola parou na trave.

Sampaoli lançou em campo Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, mas o Flamengo tropeçava em dificuldades para criar chances. A melhor oportunidade da equipe surgiu após um cruzamento de Arrascaeta. Léo Pereira não chegou a tempo, mas Thiago Maia bateu forte no travessão.

Os últimos minutos foram marcados por uma disputa aberta. Saladierre tentou driblar Santos e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O Flamengo tentou investidas com Arrascaeta e Bruno Henrique, mas o empate persistiu. O Flamengo saiu da Argentina com um ponto a mais, mas com o sabor amargo.

FICHA TÉCNICA

RACING 1×1 FLAMENGO

Data e hora: 4 de maio de 2023, às 19h

Estádio: Estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Avellaneda (ARG).

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba, (VEN) e Alberto Pont (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Hauche, Nardoni (RAC), Wesley, Thiago Maia, Pulgar (FLA)

Cartões vermelhos: Hauche (RAC), Wesley (FLA)

Gols: Gabigol, 47/1T (0-1), Oroz, 27/2T (1-1)

RACING (Técnico: Fernando Gago)

Gabriel Arias, Avilés, Sigali e Insúa; Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno (Jonathan Galván, intervalo), Oroz e Gabriel Rojas; Paolo Guerrero (Reniero, intervalo), Maxi Romero (Saliadarre, 33/2T) e Hauche.

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Vidal (Arrascaeta, 19/2T) e Everton Ribeiro (Everton Cebolinha, 33/2T); Gabigol e Pedro (Bruno Henrique, 19/2T).

