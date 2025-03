Flamengo lança projeto para resgatar história do clube e de ídolos do Rubro-Negro

O Flamengo dá um passo importante na valorização de sua história com o lançamento do FlaMaster 2025, o novo braço do clube dedicado à preservação da memória e ao reconhecimento dos ídolos que marcaram gerações.

O evento ocorrerá em um coquetel especial no Salão Nobre do clube na próxima segunda-feira, 17, e contará com a presença de lendas do Mengão, como Zico, Júnior, Petkovic, Léo Moura, entre outros craques que escreveram seus nomes na gloriosa trajetória Rubro-Negra.

A presidência do FlaMaster é composta pelo campeão mundial Andrade, ex-jogador e ex-técnico e seu vice presidente, Júlio César Uri Geller.

Leonardo Morais, o novo gestor de marketing do FLA Master, conta que o principal objetivo é resgatar, valorizar e reaproximar os grandes ídolos da torcida. A iniciativa reforça o compromisso em manter viva a história desses ídolos, promovendo ações que conectam passado, presente e futuro.

“Esse projeto é uma homenagem aos nossos craques e uma forma de reconhecer a importância. O torcedor tem um carinho enorme por esses ídolos, e queremos criar ainda mais oportunidades para essa conexão acontecer”, afirma Morais.

O evento de lançamento do FlaMaster marca o início de uma série de ações que incluem eventos comemorativos, partidas festivas e iniciativas institucionais para manter os ídolos rubro-negros sempre próximos ao clube e à Nação.

Serviço

📍 Local: Salão Nobre do Clube de Regatas Flamengo

📅 Data: 17 de março

⏰ Horário: a partir das 19h