Flamengo lança primeira camisa Pride do clube A camisa tem dois tons de roxo e um patch da bandeira LGBTQIA+ colocado no centro; a versão adulta da peça custa R$ 279,99

Nesta sexta-feira, o Flamengo, juntamente com a fornecedora de material esportivo Adidas, lançaram a primeira camisa comemorativa Pride do clube. A versão adulta da peça está à venda por R$ 279,99 e pode ser comprada no site adidas.com.br/flamengo, lojas adidas e lojas oficiais do clube, tanto on-line quanto físicas.

A camisa tem dois tons de roxo e um patch da bandeira LGBTQIA+ colocado no centro. Após o lançamento, o Flamengo informou que duas camisas serão sorteadas para membros do “Creators Club” e outras peças serão autografadas e vendidas em um leilão beneficente, com o lucro revertido para uma instituição parceira.

VEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO FLAMENGO



Para mostrar que em qualquer lugar e momento todos são livres para expressar quem são, adidas e Flamengo revelam a primeira camisa comemorativa Pride do clube.

O lançamento foi desenvolvido a partir do conceito de que camisa é a forma dos torcedores se expressarem. Em dois tons de roxo, a novidade traz o escudo do clube, as três listras no ombro e o logo da adidas em rubro. Além disso, um patch com a bandeira LGBTQIA+ foi colocado no centro.

Confira as imagens com atletas do Flamengo!

Para a campanha, adidas e Flamengo convidaram 16 artistas para personalizar uma camisa cada e transformarem as peças em artes exclusivas e únicas. As criações serão expostas já a partir desta sexta-feira (23), na loja da sede da Gávea. Após o lançamento duas camisas serão sorteadas para membros do Creators Club e outras peças serão autografadas e vendidas em um leilão beneficente, com o lucro revertido para uma instituição parceira.

Celebrando a diversidade, o ensaio traz os modelos posando sob um grafite feito pela artista Juliana Fervo e um painel composto por cinco lambe-lambes, que representam as diversas sexualidades presentes na sigla LGBTQIA+ e a liberdade de amar, feito pela artista Mayra.

Por R$279,99 na versão adulta, a camisa Pride do Flamengo chega nesta sexta-feira (23) no site adidas.com.br/flamengo, lojas adidas e lojas oficiais do clube, on-line e físicas.

É sobre ser o que quiser. Sobre respeito e representatividade. Todo dia é dia de se orgulhar! ✊ ️‍ #criadocomadidas #adidasFla #TimeFlamengo pic.twitter.com/YexRUdObn9 — Flamengo (@Flamengo) September 24, 2021





