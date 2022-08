Flamengo justifica favoritismo e vence São Paulo em pleno Morumbi em ida da semifinal da Copa do Brasil

admin3 24/08/2022 - 23:29 Compartilhe

Há um favorito claro no duelo entre São Paulo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. E na noite desta quarta-feira, no jogo de ida do confronto, no Morumbi, a superioridade se provou em campo com a vitória por 3 a 1 do Rubro-Negro carioca sobre o Tricolor.

Vantagem mais do que benéfica para o Fla levar no duelo de volta do confronto, no próximo dia 14 de setembro, no Maracanã, quando poderá perder por até um gol de diferença para sair classificado diante de sua torcida. Vitória por dois gols do Tricolor levará a decisão da vaga à final para os pênaltis. Se for possível, triunfo paulista por três tentos de diferença os classifica.

E o termo é esse: se possível. O estoque de milagres são-paulinos, que passou nos pênaltis diante do rival Palmeiras e na bacia das almas ante o América-MG, parece ter se esgotado nesta noite.

Mesmo com o Morumbi lotado e a costumeira festa feita pela torcida para recepcionar a chegada dos jogadores, o Tricolor até esboçou um domínio em campo, mas foi presa fácil dos cariocas em dois lances capitais.

No início do primeiro tempo, João Gomes subiu sozinho e desviou às redes para abrir o placar. No início da etapa final, foi a vez de Gabigol pegar uma série de rebotes dados por Jandrei em defesas dentro da área e completar às redes.

Menos mal para o Tricolor o gol de Nestor, na reta final de partida, que de certa forma mantém o sonho são-paulino vivo para o Maracanã. Quer dizer, ia ser menos mal, já que Cebolinha, já nos acréscimos, acertou um chute no final e selou o placar final.

O JOGO

O duelo no Morumbi começou exatamente como previa qualquer um: São Paulo na defesa, Flamengo no ataque. Aos 6′, Arrascaeta recebeu ótimo lançamento, driblou Jandrei e fez o cruzamento para o meio da área, onde Pedro se esticou e desviou para fora.

Aos poucos, contudo, o Tricolor foi encontrando os caminhos entre o forte time rubro-negro. Aos 9′, Reinaldo fez boa jogada pela esquerda, superou a marcação de Arrascaeta e cruzou na medida para Patrick cabecear e exigir boa defesa de Santos.

Parecia que as coisas seguiriam equilibradas. Mas só pareciam. Aos 11′, o Fla mostrou porque é um dos melhores times do Brasil. Everton Ribeiro fez longo cruzamento da esquerda e João Gomes apareceu sozinho na extrema direita da área para cabecear, sem chance de defesa para Jandrei, abrindo o placar para os visitantes.

O gol mudou o paradigma da partida. Se por um lado a vantagem deixou o Rubro-Negro mais a vontade na casa do adversário, por outro exigiu maior presença de ataque do Tricolor, que abriu um pouco as linhas defensivas para se lançar ao ataque.

Deu certo em partes. Aos 16′, Calleri apareceu livre na entrada e tentou o chute. Para fora. Aos 21′, foi a vez de Igor Vinícius arriscar a finalização cruzada, desviada por João Gomes.

Aos 32′, o Tricolor teve sua melhor chance na partida. Calleri recebeu na área e chutou. A bola explodiu na marcação e sobrou limpa para Patrick, que encheu o pé e acertou o travessão de Santos.

SEGUNDO TEMPO É MOVIMENTADO, MAS FLA SELA VITÓRIA

A volta do intervalo mostrou um cenário semelhante ao do início do jogo. Com um São Paulo estudando as ações do rival carioca para decidir como se portar. E aí, melhor para o Fla.

Aos 1′, em contra-ataque flamenguista, Pedro ganhou da marcação na corrida e rolou limpo para Gabigol, que ajeitou e bateu colocado, com a bola saindo por cima do gol de Jandrei.

A resposta são-paulina, desta vez, foi mais rápida. Três minutos depois, Nestor recebeu em boa condição na meia-lua da área e bateu forte, com a bola desviando na marcação e saindo.

Aos 21′, contudo, veio um dos lances capitais da partida. Arrascaeta cruzou da esquerda, Jandrei desviou e a bola sobrou para Everton Ribeiro, que bateu para mais uma defesa do goleiro tricolor. Só que mais uma vez o rebote sobrou nos pés de Gabigol, que empurrou às redes para marcar o segundo dos visitantes.

Se o placar em si, refletia o favoritismo antes do jogo, mas não o que ambas as equipes mostravam dentro de campo, o São Paulo conseguiu encontrar o tento necessário para manter o sonho vivo.

Aos 33′, Welintgon inverteu a jogada até a bola chegar a Igor Vinícius. Ele dominou e rolou para Nestor na entrada da área, que bateu rasteiro no canto de Santos.

Parecia o ímpeto que os torcedores que lotaram o Morumbi queriam, mas não passou disso. Mesmo se poupando, o Flamengo ampliou sua vantagem. Aos 48′, Everton Cebolinha acertou um chute no canto de Jandrei e selou o placar final.

PRÓXIMOS JOGOS

São Paulo e Flamengo voltam a campo neste final de semana, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Fortaleza, às 16h (de Brasília) de domingo (28), no Morumbi. No mesmo dia, mas às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro faz o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos.

As duas equipes farão o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil no dia 14 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã).

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 3 FLAMENGO



Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: 24 de agosto de 2022 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (SC) [FIFA]

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Público e renda: 51.365 presentes e R$ 6.238.678,00

Cartão amarelo: Everton Cebolinha

GOLS

João Gomes (cabeça) aos 11 min do 1ºT (0-1), Gabigol aos 21min do 2ºT (0-2), Nestor aos 33min do 2ºT (1-2) e Everton Cebolinha aos 48min do 2ºT (1-3)

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Colorado 47/2), Igor Gomes (Galoppo, intervalo), Rodrigo Nestor, Patrick (Luciano 19/2) e Reinaldo (Welington 30/2); Calleri

Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO

Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno, intervalo), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal 13/2), Everton Ribeiro (Victor Hugo 26/2) e Arrascaeta; Pedro (Lázaro 46/2) e Gabigol (Cebolinha 26/2)

Técnico: Dorival Júnior

