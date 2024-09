Flamengo joga mal mas vence Athletico-PR com um gol no fim e volta ao G-4 do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 22:07 Para compartilhar:

O Flamengo sofreu, mas conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Com um gol de Gérson, aos 45 minutos da etapa final, o time da Gávea derrotou o Athletico-PR no Maracanã encerrando uma sequência de quatro partidas sem vitória pelo torneio nacional.

Com o resultado, o time carioca chegou aos 48 pontos, tirou o quarto lugar do São Paulo e dá uma sobrevida ao técnico Tite, bastante pressionado pela eliminação na Copa Libertadores para o Peñarol. Ao final do duelo, ele foi hostilizado mesmo com o resultado positivo. O Athletico-PR, que também não vive um bom momento, segue estacionado nos 31 pontos no 15º posto.

Com o pensamento nas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo entrou em campo com um time alternativo para enfrentar o rival paranaense. A estratégia de poupar jogadores mais desgastados e dar chances a outros atletas não surtiu o efeito esperado no primeiro tempo.

A etapa inicial foi burocrática, com poucas chances de gol para as duas equipes. Gabigol teve a chance de iniciar a partida como titular, mas produziu pouco. Tite apostou na escalação de Matheus Gonçalves para explorar os lados do campo, mas a defesa bem postada do Athletico-PR soube neutralizar a iniciativa.

Somente no final do primeiro tempo o time carioca conseguiu ameaçar o gol de Mycael. Primeiro em um chute de Wesley. Depois em uma chegada de Gerson. O meia flamenguista finalizou cruzado e quase abriu o placar. Na ida para o vestiário, os rubro-negros deixaram o campo sob vaias.

No segundo tempo, Tite colocou Arrascaeta em campo e houve uma melhora. Bruno Henrique também deixou o banco de reservas e, finalmente, deu mais força ofensiva ao time. Porém, sem organização para superar a retranca paranaense o gol só saiu no final. Wesley cruzou da direita e Gerson apareceu para fazer o desvio e decretar a vitória de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ATHLETICO-PR

FLAMENGO – Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro). Pulgar, Alcaraz (Bruno Henrique), Gerson e Plata (Arrascaceta); Matheus Gonçalves (De la Cruz) e Gabigol Técnico: Tite.

ATHLETICO-PR – Mycael; kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra e Cuello (Madson); Eric, Christian, Zapelli (Praxedes) e Esquivel (Di Yorio); Pablo (Fernando) e Canobbio (Julimar). Técnico: Lucho González.

GOL – Gerson, aos 45 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (MG).

CARTÕES AMARELOS – David Luiz e Gabigol (Flamengo); Gamarra e Christian(Athletico-PR).

RENDA e PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).