Flamengo já tem quase 80% de chance de ser campeão do Brasileiro

Rio – O Flamengo vive uma fase excelente no Brasileiro. Líder da competição, a equipe carioca já tem 77% de chance de conquistar o torneio. O aumento das possibilidades matemáticas aconteceu após a vitória sobre o Cruzeiro. As informações são do “Infobola”.

O Palmeiras vem na segunda colocação com 14% de chance de ser campeão do Brasileiro. Em terceiro lugar, o Santos tem 3% de possibilidades. Depois vem Santos e Internacional com 2%. Com apenas 1% de chance, São Paulo e Grêmio ainda alimentam o sonho do título.

Neste sábado, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 e seguiu líder isolado do Brasileirão. Neste domingo, o Palmeiras volta aos gramados e pode reduzir a vantagem do Rubro-negro