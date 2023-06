Flamengo goleia Aucas (4-0) e fica com 2ª vaga do Grupo A da Libertadores; Inter vence Grupo B

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 1:25 Compartilhe

O Flamengo goleou o equatoriano Aucas por 4 a 0 nesta quarta-feira (28) no Maracanã e terminou a fase de grupos da Libertadores em segundo, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final enquanto o Racing terminou na primeira colocação da chave A em uma rodada em que Inter de Porto Alegre e Nacional do Uruguai também avançaram para as oitavas.

O rubro-negro atropelou o Aucas, mas o placar elástico não foi suficiente para tirar o Racing do topo do grupo.

Os autores dos gols foram Pedro (9′), o zagueiro Léo Pereira (30′), o ponta Bruno Henrique (42′) e o meia Victor Hugo (55′).

Enquanto isso, em Buenos Aires, a ‘Academia’ chegava à sexta e última rodada da chave classificada e como líder, e assim terminou: venceu o grupo ao golear o chileno Ñublense também por 4 a 0.

Matías Rojas (50), Gabriel Hauche (53), Aníbal Moreno (70) e Gonzalo Piovi (86) marcaram os gols da vitória da equipe comandada por Fernando Gago.

Com esses resultados, o Racing terminou a fase de grupos com 13 pontos seguido pelo Flamengo (11), enquanto Ñublen e Aucas, ambos com 4 pontos, foram eliminados.

– Inter: primeiro do Grupo B –

Invicto no Grupo B e determinado a buscar o tricampeonato da Libertadores, o Inter conquistou a liderança do Grupo B com 12 pontos, os três últimos vindos de uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Independiente Medellín, em Porto Alegre, nesta quarta-feira.

A parceria firmada entre os autores dos gols colorados, os atacantes Maurício (3′) e Luiz Adriano (22′ e 27′), liquidou ‘El DIM’ no encerramento da fase de grupos.

O atacante argentino Luciano Pons (50′) descontou para os visitantes, que começaram a partida como líderes e para quem um empate teria bastado para avançar à próxima fase.

Com a vitória, o Inter terminou com 12 pontos, seguido do Nacional do Uruguai (11), que conquistou a outra vaga do Grupo B ao vencer por 1 a 0 o eliminado e lanterna Metropolitanos da Venezuela (0), com gol de Diego Polenta no fim do primeiro tempo (40′), em partida disputada paralelamente em Montevidéu.

O Medellín, terceiro colocado com 10 pontos, vai brigar por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana contra um dos segundos colocados da fase de grupos dessa competição.

– Corinthians na Sul-Americana –

No Grupo E, o Corinthians, terminou na terceira colocação com 7 pontos após vencer por 3 a 0 o Liverpool do Uruguai, lanterna com 4, e se garantiu no playoff da Sul-Americana.

O time paulista venceu na Neo Química Arena com gols de Araújo (31′), Augusto (64′) e Adson (80).

Também na mesma chave houve o duelo entre Argentinos Juniors e Independiente del Valle em Sangolquí, cidade vizinha a Quito.

Ambos já haviam se classificado para as oitavas de final na quinta rodada. Apenas a ordem na tabela para a próxima fase estava em disputa. O clube onde surgiu Diego Maradona chegava como líder (11 pontos) no Equador, enquanto o Independiente del Valle seguia na segunda posição com dois pontos a menos.





O clube equatoriano venceu por 3 a 2 com gols de Lorenzo Faravelli (23′), Lautaro Díaz (48′) e Kevin Rodríguez (90′). ‘El Bicho’ balançou as redes com um gol contra de Mateo Carabajal (44′) e Leonardo Heredia (87′).

A vitória deixou os ‘sangolquís’ no topo da chave, com 12 pontos, um a mais que os argentinos.

– Uma vaga nas oitavas em aberto –

Com os resultados desta quarta-feira, os classificados para as oitavas de final são Racing e Flamengo (Grupo A), Internacional e Nacional do Uruguai (Grupo B), Bolívar e Palmeiras (Grupo C), Fluminense e River Plate (Grupo D), Independiente del Valle e Argentinos Juniors (Grupo E), Boca Juniors (Grupo F), Athletico-PR e Atlético-MG (Grupo G), e Olimpia e Atlético Nacional (Grupo H).

Nesta quinta-feira, estará em jogo apenas uma das vagas do Grupo F, onde os ‘xeneizes’ são líderes com 10 pontos e receberão o venezuelano Monagas, terceiro com 5, no estádio de La Bombonera.

Em Santiago, o Colo Colo, quarto com 5 pontos, vai receber o colombiano Deportivo Pereira, segundo com 7.

O sorteio das oitavas de final acontecerá no dia 5 de julho na sede da Conmebol em Luque, cidade vizinha a Assunção.

— Jogos da sexta e última rodada e posições dos grupos da Libertadores:

Grupo A

Quarta-feira, em Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Ñublense (CHI) 4-0

Quarta-feira, no Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Aucas (ECQ) 4-0

Classificação:





– Pts J V E D GP GC

1. Racing Club (ARG) 13 6 4 1 1 13 6 classificado

2. Flamengo (BRA) 11 6 3 2 1 11 5 classificado

3. Ñublense (CHI) 5 6 1 2 3 3 10 playoffs Sul-Americana

4. Aucas (ECU) 4 6 1 1 4 6 12

Grupo B

Quarta-feira, em Montevidéu: Nacional (URU) – Metropolitanos (VEN) 1-0

Quarta-feira, em Porto Alegre: Internacional (BRA) – Independiente Medellín (COL) 3-1

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Internacional (BRA) 12 6 3 3 0 10 6 classificado

2. Nacional (URU) 11 6 3 2 1 9 7 classificado

3. Ind. Medellín (COL) 10 6 3 1 2 10 9 playoffs Sul-Americana

4. Metropolitanos (VEN) 0 6 0 0 6 4 11

Grupo C

Quinta-feira, em São Paulo: Palmeiras (BRA) – Bolívar (BOL)

Quinta-feira, em Guayaquil: Barcelona (EQU) – Cerro Porteño (PAR)

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Bolívar (BOL) 12 5 4 0 1 11 3 classificado

2. Palmeiras (BRA) 12 5 4 0 1 12 6 classificado

3. Barcelona (EQU) 3 5 1 0 4 5 10

4. Cerro Porteño (PAR) 3 5 1 0 4 3 12

Grupo D

Terça-feira, em Buenos Aires: River Plate (ARG) – The Strongest (BOL) 2-0

Terça-feira, no Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) – Sporting Cristal (PER) 1-1

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Fluminense (BRA) 10 6 3 1 2 10 6 classificado

2. River Plate (ARG) 10 6 3 1 2 11 11 classificado

3. Sporting Cristal (PER) 8 6 2 2 2 8 10 playoffs Sul-Americana

4. The Strongest (BOL) 6 6 2 0 4 5 7

Grupo E

Quarta-feira, em Quito: Independiente del Valle (EQU) – Argentinos Juniors (ARG) 3-2

Quarta-feira, em São Paulo: Corinthians (BRA) – Liverpool (URU) 3-0

Classificação:

– Pts J V E D GF GC

1. Ind. del Valle (ECU) 12 6 4 0 2 10 5 classificado

2. Argentinos Juniors (ARG) 11 6 3 2 1 8 6 classificado

3. Corinthians (BRA) 7 6 2 1 3 7 6 playoffs Sul-Americana

4. Liverpool (URU) 4 6 1 1 4 4 12

Grupo F

Quinta-feira, em Buenos Aires: Boca Juniors (ARG) – Monagas (VEN)

Quinta-feira, em Santiago: Colo Colo (CHI) – Deportivo Pereira (COL)

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Boca Juniors (ARG) 10 5 3 1 1 5 2 classificado

2. Deportivo Pereira (COL) 7 5 2 1 2 5 5

3. Monagas (VEN) 5 5 1 2 2 3 4

4. Colo Colo (CHI) 5 5 1 2 2 3 5

Grupo G

Terça-feira, em Curitiba: Athletico-PR (BRA) – Alianza Lima (PER) 3-0

Terça-feira, em Assunção: Libertad (PAR) – Atlético-MG (BRA) 1-1

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Athletico Paranaense (BRA) 13 6 4 1 1 9 4 classificado

2. Atlético Mineiro (BRA) 10 6 3 1 2 7 5 classificado

3. Libertad (PAR) 7 6 2 1 3 6 7 playoffs Sul-Americana

4. Alianza Lima (PER) 4 6 1 1 4 3 9

Grupo H

Terça-feira, em Assunção: Olimpia (PAR) – Melgar (PER) 4-1

Terça-feira, em Medellín: Atlético Nacional (COL) – Patronato (ARG) 0-1

Classificação:

– Pts J V E D GP GC

1. Olimpia (PAR) 14 6 4 2 0 13 4 classificado

2. Atlético Nacional (COL) 10 6 3 1 2 8 8 classificado

3. Patronato (ARG) 6 6 2 0 4 6 11 playoffs Sul-Americana

4. Melgar (PER) 4 6 1 1 4 9 13

