Flamengo fica perto de emprestar promessa para clube japonês

Rio – Próximo de contratar Balotelli, o Flamengo também acerta saídas. O lateral-direito Klebinho está a caminho do Tokyo Verde, do Japão. Ele deve emprestado ao clube até o final do ano que vem. O jovem tem contrato com o Rubro-negro até o fim de 2021. As informações são do portal “43 minutos”.

As negociações entre o o clube japonês e o atleta teriam começado em meados de junho, quando um agente do Tokyo esteve presente no CT Ninho do Urubu para observar o atleta. Revelado na base do Flamengo,, o lateral não teve grandes chances de atuar no time. Com a contratação de Rafinha e João Lucas, Klebinho perdeu ainda mais espaço. Ele tem apenas 21 anos.