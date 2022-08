Flamengo fecha parceria com TIM e Surf Telecom

Ansa 08/08/2022 - 11:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 8 AGO (ANSA) – O Flamengo fechou uma parceria com a TIM e a Surf Telecom para lançar a primeira operadora virtual destinada a torcedores.

Prometendo “planos competitivos” e utilizando a rede da TIM, os flamenguistas poderão usufruir gratuitamente e de forma ilimitada alguns aplicativos, em especial a “FlaTV+”. Os torcedores rubro-negros também possuem a chance de navegar na recém-lançada tecnologia 5G, mas somente nas cidades onde a rede já estiver disponível.

A nova operadora oferecerá planos de internet sem cortes, ligações locais e interurbanas ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora. Enquanto isso, as pessoas que fazem parte do programa de sócio-torcedor da equipe carioca terão vantagens exclusivas.

“Esta parceria traz para nossos torcedores a melhor tecnologia em telecomunicação existente no Brasil. Estamos muito orgulhosos por trazer mais este serviço para a Nação Rubro-Negra”, disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

“O Flamengo tem torcedores apaixonados em todo o Brasil e é por isso que flamenguistas de qualquer lugar do país poderão adquirir o chip e terão planos customizados para eles, podendo se beneficiar em todas as plataformas. Quem é Flamengo é Flamengo até morrer!”, afirmou Yon Moreira, CEO da Surf Telecom.

A parceria reforçou ainda mais a ligação entre o Flamengo e a TIM, já que a operadora patrocina o heptacampeão brasileiro há mais de 10 anos.

“Temos a maior rede móvel do Brasil e estamos liderando o lançamento do 5G no país. A nossa inovação e investimento em infraestrutura estarão disponíveis para os torcedores por meio da Surf Telecom e estamos certos de que terão uma excelente experiência”, destacou o CEO da TIM, Alberto Griselli.

Atualmente comandado por Dorival Júnior, o Flamengo ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e está nas quartas de final da atual edição da Copa Libertadores da América. No primeiro duelo da fase, os cariocas derrotaram o Corinthians por 2 a 0, em São Paulo. (ANSA).