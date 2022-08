Flamengo faz segundo tempo avassalador, atropela o Athletico-PR e entra no G4 do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 17:54 Compartilhe

Avassalador. Esse foi o Flamengo no segundo tempo da goleada por 5 a 0 sobre o Athletico-PR na tarde deste domingo, no Maracanã. No confronto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado pelos times reservas dos dois lados, Fabrício Bruno marcou duas vezes, Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro fizeram uma cada um.

A próxima partida das equipes é justamente o confronto decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, os times se enfrentam na Arena da Baixada. A ida foi 0 a 0. Já no Brasileirão, o Fla vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque no domingo, às 16h. No mesmo dia, às 18h, o Athletico recebe o América-MG.

COMO FICA A TABELA



Com o resultado, o Flamengo sobe para a segunda posição do Brasileirão, com 39 pontos, e aguarda o resultado do Fluminense para saber se permanece como vice-líder. O Palmeiras, em primeiro, tem 48. Já o Athletico cai para quinto, com 37.

​SEM GOLS



Com os times reservas pensando na Copa do Brasil, o Flamengo foi melhor ao longo da primeira etapa. Dominando as ações, o Rubro-Negro parou na defesa bem postada do Athletico-PR, que tinha a proposta clara de se defender e pelo menos sair do Maracanã com o empate. O Furacão até tentou sair no contra-ataque, mas não teve muito sucesso e nem assustou. A melhor oportunidade do Fla foi em uma cabeçada de Marinho no travessão, mas nada de bola na rede.

AVASSALADOR



O Flamengo seguiu rondando a área adversária no segundo tempo, mas foi letal. Aos 10 minutos, Marinho cobrou escanteio pela direita, Fabrício Bruno subiu sozinho e muito alto para cabecear e marcar o primeiro gol com a camisa rubro-negra. E o segundo não demorou tanto assim. Três minutos depois, parecia replay. Em lance praticamente idêntico, o zagueiro adiantou o goleiro Anderson e acertou a bola quase de ombro para fazer 2 a 0.

QUEM SEGURA?



Queria respirar? O Flamengo resolveu não deixar. Aos 17 minutos, em mais um contra-ataque bem sucedido, Cebolinha lançou Matheuzinho, que saiu cara a cara com o goleiro e fez o drible. Ele caiu após choque com Anderson, mas Ayrton Lucas ficou com a bola e só empurrou, fazendo o terceiro. Aos 26, Marinho cobrou mais um escanteio e Lázaro cabeceou de primeira para sacramentar a goleada no Maracanã.

VITÓRIA



Nos minutos finais, muita festa na arquibancada e a entrada dos titulares para animar de vez a torcida. O Flamengo administrou a partida, enquanto o Athletico, que já arriscava pouco, demonstrou pouca disposição para tentar mudar alguma coisa. Ainda deu tempo de Pedro, aos 46, fazer o quinto para confirmar o atropelo no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5X0 ATHLETICO-PR

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/08/2022, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Fabrício Bruno (10’/2ºT) (1-0), Fabrício Bruno (13’/2ºT) (2-0), Ayrton Lucas (17’/2ºT) (3-0), Lázaro (26’/2ºT) (4-0), Pedro (46’/2ºT) (5-0)

Cartões amarelos: Pablo, Hugo, Thiago Maia (FLA), Vitor Roque, Alex Santana (CAP)

Cartões vermelhos: –

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego Ribas (Arrascaeta – 37’/2ºT) e Victor Hugo (Vidal – 30’/2ºT); Everton Cebolinha (Pedro – 37’/2ºT), Marinho (Gabigol – 37’/2ºT) e Lázaro (Vitinho – 30’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Pedrinho (Abner – 42’/2ºT); Erick, Alex Santana (Matheus Fernandes – 25’/2ºT) e Vitor Bueno (Léo Cittadini – 15’/2ºT); Vitor Roque, Rômulo (Canobbio – 25’/2ºT) e Vitinho. Técnico: Felipão.