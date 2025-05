Flamengo faz jogo decisivo contra LDU para se manter vivo na Libertadores

O Flamengo vai ter uma noite de ‘decisão’ pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira, a partir das 21h30, quando vai enfrentar a LDU-EQU pela quinta rodada da fase de grupos. Mais uma vez o Maracanã deve estar lotado.

Para se manter com chances de classificação, o time carioca precisa quebrar a invencibilidade n competição do adversário. O Central Córdoba-ARG, com um jogo a mais, lidera o Grupo C, com 11 pontos, seguido pelos equatorianos da LDU, com oito, deixando os cariocas, com cinco, e o Deportivo Táchira, que ainda não pontuou e está eliminado. Os dois primeiros avançam, enquanto o terceiro colocado vai disputar as oitavas da sul-americana.

O melhor cenário para o Flamengo seria vencer com dois ou mais gols, porque para se classificar, precisaria vencer o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Caso ganhe por um gol de diferença, terá que superar os venezuelanos por pelo menos dois gols para não depender do resultado do confronto na sexta rodada no Equador, entre LDU e Central Córdoba.

O Flamengo não poderá contar com os volantes Allan e Erick Pulgar. Após a vitória sobre o Bahia, o clube informou que exames médicos constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita dos dois atletas. Evertton Araújo desponta como o favorito para atuar como volante, já que Allan, reserva imediato, também está machucado. O técnico Filipe Luís também pode optar por recuar Gerson e escalar mais um atacante ao lado de Bruno Henrique e Pedro.

O atacante Gonzalo Plata aumenta a lista de desfalques. Fora dos últimos três jogos, o equatoriano está entregue ao departamento médico por conta de um edema ósseo na coxa direita. O quadro atual indica que o atleta só fará seu retorno aos gramados no Mundial de Clubes, que será disputado entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos.

As principais dúvidas estão na linha de defesa. Reserva na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, o zagueiro Danilo deve ganhar nova oportunidade. Léo Ortiz e Léo Pereira disputam uma vaga para atuar ao lado do ex-jogador da Juventus, da Itália. Na lateral-esquerda, Alex Sandro e Ayrton Lucas concorrem pela titularidade dentro do processo de revezamento estabelecido pela comissão técnica.

A LDU não terá à disposição o meia Bryan Ramírez. Ele estará cumprindo suspensão, já que recebeu um cartão vermelho na vitória por 3 a 2 sobre o Deportivo Táchira, na última rodada da Libertadores. A tendência é que ele seja substituído por Gabriel Villamil, que começou no banco de reservas contra o time venezuelano.

O clube está brigando pela liderança do Campeonato Equatoriano, no qual ocupa o quarto lugar, com 19 pontos, seis atrás do líder Barcelona de Guayaquil. Além disso, o técnico Pablo Sanchez aposta na regularidade recente da sua equipe, que está invicta há seis partidas, com três vitórias e três empates.

O principal destaque do time é o centroavante Alex Arce. Apelidado de ‘Haaland Paraguaio’, ele terminou a última temporada com 37 gols em 45 partidas. O zagueiro Ricardo Adé e o também atacante Alzugaray, são outras peças importantes da LDU.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LDU

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

LDU – Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Ricardo Adé, Gian Allala e Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Gruezo, Gabriel Villamíl e Cornejo; Alzugaray e Alex Arce. Técnico: Pablo Sanchez.

ÁRBITRO – Andrés Rojas (COL).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).