Flamengo faz duelo direto com o Red Bull Bragantino para entrar no G-4 do Brasileirão

Um dos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro reunirá dois concorrentes diretos na briga pelo título. Podendo entrar no G-4 e ficar a dois pontos do atual líder Palmeiras, o Flamengo recebe nesta quinta-feira, às 21h30, o Red Bull Bragantino, integrante do G-4, pela 30ª rodada, no Maracanã, no Rio. Fato curioso é que este será o terceiro jogo em três dias no estádio, pois recebeu Brasil x Argentina na terça-feira e Fluminense x São Paulo na quarta.

O Flamengo chega em melhor momento porque está invicto há três jogos, incluindo outro confronto direto, em que venceu o Palmeiras por 3 a 0. A lista ainda tem vitória diante do Fortaleza, por 2 a 0, e empate, na última rodada, com o Fluminense, por 1 a 1.

Com 57 pontos, aparece em sexto lugar. Se vencer, portanto, chegará a 60 e ultrapassará o Atlético-MG (57), o próprio Red Bull Bragantino (59) e o Grêmio (59). O Palmeiras lidera com 62, seguido pelo Botafogo, com 60, que também faz jogo atrasado nesta quinta-feira, às 19h, diante do Fortaleza.

O técnico Tite poderá contar com o zagueiro David Luiz e o volante Allan, que aproveitaram a Data Fifa para se recuperarem de lesões. Gerson e Bruno Henrique, que foram julgados pelo STJD e poderiam ser desfalques, pegaram apenas um jogo cada, já cumpridos.

Além disso, o meia Arrascaeta e o lateral-direito Guillermo Varela, que estavam com o Uruguai, e o volante Erick Pulgar, na seleção chilena, já retornaram. Pulgar, entretanto, atuou 166 minutos, sendo 70 na terça-feira, na altitude de Quito, e não tem presença certa no time titular.

Apesar de ter tido tempo de avaliar carências no time, Tite garantiu que não pensa nisso agora e que está focado nos últimos jogos do Brasileirão. “Eu não penso em 2024, palavra de honra. Isso só vai ser planejado a partir da realidade de 2023. Fizemos sete jogos, mas ainda temos cinco jogos. Nosso foco está totalmente no Red Bull Bragantino.”

O Red Bull Bragantino, que ficou oito jogos invicto recentemente, não vence há duas partidas. Perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, e empatou com o Botafogo, por 2 a 2, com gosto de vitória já que o último gol saiu nos acréscimos. Com 59 pontos em quarto lugar, pode igualar a pontuação do Palmeiras, mas ainda ficaria atrás por conta do número de vitórias. O Palmeiras tem 18, enquanto o Red Bull Bragantino possui 16.

O técnico Pedro Caixinha terá alguns desfalques. O zagueiro Léo Realpe levou o terceiro cartão amarelo e pode ser substituído por Lucas Cunha ou Lucas Rafael. O lateral-direito Andres Hurtado, com a seleção do Equador, também está fora, e Aderlan ocupará a vaga.

O atacante Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo, é outra baixa, mas ele não é titular. Além disso, o departamento médico segue com Cipriano, Eduardo Santos, Luan Patrick e Nathan Camargo.

Caixinha admitiu que a falta de experiência do Red Bull Bragantino em momentos decisivos afetou nos últimos jogos e pediu para o elenco voltar a focar apenas no que tem controle. “Para mim é o emocional, não ter a experiência de passar por essa dinâmica e exigência. O que temos que nos agarrar é à nossa matriz de jogo e acreditar nisso. Se eu começo a me preocupar com coisas que não controlo, perco o foco naquilo que tenho que fazer. O que temos que nos concentrar é na nossa matriz de jogo, que foi o que nos trouxe até aqui.”

