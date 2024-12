Flamengo faz despedida de Gabigol com muita festa no Maracanã diante do Vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Com o Flamengo sem condições de brigar pelo título e com a terceira posição assegurada no Campeonato Brasileiro, o jogo final da temporada acabou sendo reservado para a despedida de Gabriel Barbosa, o Gabigol, o seu maior artilheiro nos últimos anos. Num ano bastante conflituoso na relação do ídolo com o clube, ele veste a camisa rubro-negra pela última vez com o Maracanã lotado, neste domingo, às 16h, diante do já rebaixado Atlético-GO, um modesto coadjuvante.

Todos os 55.380 ingressos foram vendidos para o adeus de um dos maiores ídolos da história do clube. Mas a expectativa é de que o público chegue a marca de 70 mil pelos ingressos gratuitos e pela distribuição de convites pelos patrocinadores.

Gabigol, aos 28 anos, teria acertado sua ida para o Cruzeiro, onde tentaria repetir o alto desempenho que conseguiu com o time carioca. Ele disputou 307 jogos e marcou 160 gols, além de ter conquistado 13 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais.

O Flamengo, que não tem mais chances de sair da terceira colocação, soma 69 pontos. Em 37 jogos disputados até o momento foram 20 vitórias, nove empates e oito derrotas. Cresceu de produção sob o comando de Felipe Luís, que substituiu Tite, tanto que chega embalado por oito jogos sem derrota e duas vitórias seguidas.

Apesar de ser a despedida do ídolo Gabigol, o Flamengo deve entrar em campo muito modificado. Filipe Luís deve seguir usando um time alternativo, com David Luiz e Fabrício Bruno formando o sistema defensivo, assim como Matheus Cunha como titular no gol, porque Rossi ainda se recupera de lesão.

Mas o técnico já avisou que jamais vai abrir mão de lutar pela vitória. “Vai ser assim sempre quando eu estiver aqui. Vamos entrar com o que temos de melhor e com o claro objetivo de vencer”, ratificou o ex-lateral, que termina a temporada em alta pela conquista da Copa do Brasil em cima do Atlético-MG.

Alguns jogadores machucados seguem de fora, mas devem estar presentes ao Maracanã, como Pedro, Everton Cebolinha, Viña, Alex Sandro, Arrascaeta e Léo Pereira.

O Vitória atingiu o seu grande objetivo na temporada: a sua permanência na elite em 2025. Aparece na 11ª colocação com 46 pontos e tem vaga garantida na próxima Copa Sul-Americana. O time baiano também chega embalado por quatro jogos sem derrota nas últimas rodadas. Nesta última rodada, tenta terminar pela terceira vez na história dentro do G-10, em 11 participações na ‘era dos pontos corridos’.

Do outro lado, o técnico Thiago Carpini também já avisou que não irá poupar jogadores nesta última rodada, e irá mandar o Vitória a campo com a base titular.

No ataque, Alerrandro tem presença certa, já que está brigando pela artilharia geral do Brasileirão. Ele está empatado na liderança com Yuri Alberto, do Corinthians, ambos com 14 gols. Estevão, do Palmeiras, com 13 gols, vem logo atrás.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VITÓRIA

FLAMENGO – Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Plata, Gabigol e Matheus Gonçalves. Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Machado; Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).