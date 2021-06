Flamengo fará ação no Fla-Flu em que a distância percorrida pelos jogadores será revertida em doações Rubro-Negro e aplicativo Km Solidário se unem para ação no clássico deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo, os jogadores do Flamengo terão mais um motivo para suar a camisa no clássico contra o Fluminense. O clube se uniu com o aplicativo Km Solidário e, para cada quilômetro percorrido pelos atletas em campo, serão doados R$40,00 para a Casa Ronald McDonald, instituição sem fins lucrativos que cuida de crianças e adolescentes com câncer. A informação foi divulgada no site oficial do Rubro-Negro.

– Ter diversos atletas doando em conjunto e usar nossa visibilidade como Flamengo para divulgar a plataforma vai resultar em muitas doações para os pequenos que lutam tão bravamente contra o câncer. Convocamos a Nação para participar também! Para a contagem dos quilômetros, vale caminhada, corrida, pedalada e natação – disse Angela Machado, diretora estatutária de Responsabilidade Social do Flamengo.

– Ficamos muito felizes com esta parceria com o Flamengo, transformando quilômetros em doações para a Casa Ronald RJ. Este é mais um exemplo de como o esporte é capaz de impactar e transformar vidas – disse André Kok, cofundador do Km Solidário.

O app, parceiro do Fla nesta ação, converte os quilômetros doados nas atividade físicas em doações para as instituições parceiras – é necessário acessar o aplicativo “@kmsolidarioapp” na App Store (iOS) ou na Google Play (Android), escolher a instituição de sua preferência e iniciar sua atividade física.

Ao fim da partida, a equipe de Análise de Desempenho do Futebol Profissional do Flamengo irá passar o relatório com os dados para o Km Solidário. O Fla-Flu será realizado às 16h do domingo e será válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco deve ser a Neo Química Arena (estádio do Corinthians).

